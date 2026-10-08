 Star Wars: Galactic Racer su Amazon Luna: le novità di ottobre
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Star Wars: Galactic Racer su Amazon Luna: le novità di ottobre

C'è anche Star Wars: Galactic Racer tra le novità di ottobre su Amazon Luna, un mese davvero ricco per la piattaforma di cloud gaming.
Star Wars: Galactic Racer su Amazon Luna: le novità di ottobre
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C'è anche Star Wars: Galactic Racer tra le novità di ottobre su Amazon Luna, un mese davvero ricco per la piattaforma di cloud gaming.
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Ottobre è iniziato da appena una settimana, ma ha già calato un paio d’assi per chi ha accesso ad Amazon Luna. Sulla piattaforma sono arrivati Star Wars: Galactic Racer (sviluppato da Fuse Games) e Sonic X Shadow Generation (Sonic Team), due titoli destinati a tenere i giocatori incollati allo schermo per molto tempo. Il primo è ambientato nell’universo di Guerre Stellari e propone corse ad alto rischio in un circuito clandestino, il secondo vede invece la mascotte SEGA alle prese con una campagna completamente inedita.

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I nuovi giochi di ottobre su Amazon Luna

C’è poi anche Space Metal Mania, compatibile con la funzionalità Remote Play introdotta da poco (multiplayer da remoto senza abbonamenti aggiuntivi richiesti), un arcade shoot ‘em up che combina musica heavy metal e azione. Di seguito, invece, il calendario con i giochi da riscattare sulle diverse piattaforme dei partner.

  • Five Nights at Freddy’s: Into the Pit (già disponibile, Epic Games Store);
  • DOOM (già disponibile, GOG);
  • Conarium (già disponibile, codice GOG);
  • WarBreeds (già disponibile, codice GOG);
  • Vampire: The Masquerade – Swansong (15 ottobre, Epic Games Store);
  • Caravan SandWitch (15 ottobre, Amazon Games);
  • Ad Infinitum (22 ottobre, Epic Games Store);
  • Time Travel: Escape Room Game (22 ottobre, codice Legacy Games);
  • Trash Goblin (29 ottobre, Epic Games Store);
  • Kiborg (29 ottobre, Amazon Games).

I nuovi giochi di ottobre su Amazon Luna

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Per accedere al catalogo dei titoli in cloud gaming su Amazon Luna è sufficiente l’abbonamento Prime, lo stesso che dà diritto alla spedizione gratuita su gran parte dei prodotti in vendita sull’e-commerce e a offerte esclusive. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare i 30 giorni di prova e accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione, incluso lo streaming dei contenuti su Prime Video. Potrai eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza, così da non dover affrontare alcuna spesa.

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Pubblicato il 8 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ott 2026
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