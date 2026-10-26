Il Lazio diventa un videogioco AR con Custodi della Storia

Abbiamo ricevuto in redazione il comunicato di un’iniziativa che vale la pena segnalare. È quella relativa al progetto Custodi della Storia, realizzato con il contributo della Regione Lazio e che vede protagonisti proprio i suoi centri storici. L’obiettivo è quello di trasformare il patrimonio culturale in un videogioco, da vivere direttamente sul territorio.

Il patrimonio del Lazio diventa un videogioco

Le prime due località interessate saranno Lanuvio (in provincia di Roma) e Sutri (in provincia di Viterbo). Per l’occasione diventeranno scenari di altrettante missioni da affrontare tra realtà aumentata, enigmi e incontri con i personaggi del passato, con eventi dedicati che andranno in scena sabato 7 alle Segrete di Palazzo Colonna (piazza Santa Maria Maggiore, 3) e domenica 8 novembre (Parco Archeologico di Villa Savorelli). È previsto l’ingresso gratuito.

Come funziona? Attraverso un’applicazione su smartphone, chi partecipa entra a far parte della misteriosa agenzia Lighthouse con il compito di indagare su alcune anomalie: a Lanuvio una villa storica è avvolta dalle fiamme, mentre a Sutri un bue fugge da un antico affresco e semina il caos in strada. Per risolvere i casi bisogna trovare gli indizi nascosti, raccogliere informazioni e affrontare prove, fino alla soluzione finale, sfruttando un’interazione di tipo AR.

Le esperienze sono studiate in modo da far attraversano e conoscere il patrimonio culturale. Il focus è sul culto di Giunone Sospita, le testimonianze della città romana, le fortificazioni medievali e i palazzi nobiliari a Lanuvio, mentre a Sutri sulla necropoli scavata nel tufo, sugli antichi luoghi di culto, sull’Anfiteatro romano e sulle architetture del centro storico.

Nel comunicato si legge che l’applicazione mobile di Custodi della Storia è disponibile sugli store. Al momento non l’abbiamo però trovata, né su Google Play né su App Store. Probabilmente verrà pubblicata a breve. Chiudiamo con il commento di Gianluca Cheli, direttore generale di Larp Studio.