GTA 6, la colonna sonora dei Justice: 30 brani e uscita a dicembre

Il duo francese di musica elettronica Justice, formato da Gaspard Augé e Xavier de Rosnay, ha firmato la colonna sonora originale di GTA 6. Proprio in queste ore, Rockstar Games ha annunciato l’arrivo di Grand Theft Auto VI: Original Score, con 30 canzoni che includono il primo singolo Flower in a Hurricane, già sentito nel trailer di lancio e realizzato insieme a Tame Impala, SZA e King Gizzard & The Lizard Wizard.

Grand Theft Auto VI: Original Score è ufficiale

Sarà disponibile a partire dall’11 dicembre (il gioco uscirà il 19 novembre), in due formati. Il primo è un doppio CD in vendita a 17,29 euro, il secondo invece un triplo vinile trasparente Crystal Clear a 45,75 euro. Si tratta di prezzi tutto sommato accessibili, almeno finché non si registrerà il primo sold out e vedremo le copie già prenotate finire su qualche marketplace a prezzi folli. I bagarini sono sempre dietro l’angolo.

Fa parte della tracklist anche il nuovo singolo Pusher, registrato in collaborazione con Gesaffelstein. Eccolo in streaming.

Sappiamo che la musica sarà una componente chiave in GTA 6, integrata profondamente nel gameplay che ci vedrà vestire i panni dei protagonisti Jason e Lucia. Rockstar ha curato questo aspetto nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso, anche attraverso collaborazioni importanti. Sulle pagine del sito ufficiale è già comparsa una sezione dedicata ad alcune delle stazioni radio che potremo ascoltare durante gli spostamenti sulle strade di Vice City e nello stato di Leonida. Ecco le prime svelate.

Cocoteo FM (latina);

Back Country Radio (country);

Afro Bank FM (amapiano e classici africani);

The Chamber (heavy metal);

Flash FM (pop);

Dirty South Classics (classici rap e hip-hop regionali).

Attenzione: l’annuncio di oggi non è da confondere con quello dell’album presentato a metà settembre. In quel caso, tra gli artisti coinvolti ci sono anche Travis Scott e Keith Richards dei Rolling Stones.