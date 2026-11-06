GTA 6, Rockstar pubblica 37 nuovi screenshot: la galleria completa

Qui sotto proponiamo la galleria completa con tutti i 37 screenshot di lancio appena condivisi da Rockstar Games, per ingannare l’attesa che ci condurrà all’uscita di GTA 6. Ormai mancano meno di due settimane alla data che in molti hanno cerchiato in rosso sul calendario, quella del 19 novembre che ci vedrà scendere tra le strade di Vice City e di Leonida, nei panni dei protagonisti Jason e Lucia. Buona visione.

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Non chiamatelo gioco , GTA 6 è molto di più

Per l’industria del gaming, Grand Theft Auto VI non è solo un gioco. È il prodotto più importante dell’anno e forse non solo di questo 2026, l’apice di una generazione videoludica che volge inevitabilmente al termine, anche se la next-gen si farà attendere ancora un po’, complice la crisi delle memorie. E stando a quanto si vede nelle nuove immagini, il livello di dettaglio sembra tale da poter spremere al massimo le potenzialità hardware delle piattaforme (bisognerà comunque valutare il risultato in movimento).

Di seguito il trailer di lancio già pubblicato qualche settimana fa. È probabile che da qui all’uscita del 19 novembre arriveranno altri contenuti inediti, forse anche un filmato live action girato nelle strade di Miami.

GTA 6 arriverà su PS5 e XBOX Series X/S, forse vedremo la versione PC nel 2027, ma a questo proposito ancora non ci sono conferme ufficiali. La fase di preordine è attiva già da tempo, con la possibilità di acquistare il titolo sugli store digitali delle console oppure nella versione in custodia, che però non include il disco (all’interno c’è solo un codice per il download). Sarà possibile iniziare a scaricarlo il 10 novembre, così da dare a tutti il tempo necessario per mettere negli SSD i suoi 212 GB. Rockstar ha già promesso che al day one renderà disponibile gratuitamente la mappa di Leonida, da stampare e tenere a fianco mentre si gioca.