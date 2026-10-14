 GTA 6 su PC all'inizio del 2027, sempre più probabile
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GTA 6 su PC all'inizio del 2027, sempre più probabile

Dopo l'uscita su console, GTA 6 potrebbe arrivare su PC già nel primo trimestre 2027: Rockstar non ha ancora comunicato una data ufficiale.
GTA 6 su PC all'inizio del 2027, sempre più probabile
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Dopo l'uscita su console, GTA 6 potrebbe arrivare su PC già nel primo trimestre 2027: Rockstar non ha ancora comunicato una data ufficiale.
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Mancano solo 35 giorni all’uscita di GTA 6 su PC e Xbox Series X/S, fissata al 19 novembre, ma anche quella della versione PC potrebbe non essere così lontana. Il sito GamesBeat racconta di aver ricevuto conferma del suo arrivo nel Q1 2027. Ovviamente, la fonte è rimasta anonima. È un’ipotesi già formulata in passato e che ora sembra assumere ancora più credibilità.

La versione PC di GTA 6 a inizio 2027?

Come si può immaginare, da Rockstar Games non è arrivato alcun commento. Tra l’altro, proprio in questi giorni, sia la software house sia il publisher sono alle prese con la nuova ondata di leak che ha portato online altri contenuti inediti del gioco, alcuni addirittura a luci rosse, con la protagonista Lucia ritratta senza veli durante una sessione di gameplay.

La copertina ufficiale di GTA 6

Se confermata, l’indiscrezione testimonierebbe un netto cambio di strategia rispetto a quanto visto in passato. Nel caso di GTA 5, lanciato su console nel settembre 2013, per assistere al debutto della versione PC è stato necessario aspettare quasi due anni, fino all’aprile 2015.

Portare il nuovo Grand Theft Auto VI su Windows in tempi brevi significherebbe anche voler puntare su questa piattaforma per monetizzare il prima possibile l’hype che circonda il titolo, senza dubbi il più atteso di quest’anno. Sappiamo che, nel 2023, Rockstar ha acquisito Cfx.re, il team di sviluppo dietro la celebre mod FiveM che permette di far girare il capitolo precedente su server personalizzati. Sembra dunque certa l’apertura verso i contenuti creati dalla community.

Restando in tema, pare che non dovremo aspettare molto nemmeno per veder arrivare la componente multiplayer online di GTA 6. Le ultime voci di corridoio la danno quasi per certa entro il 2027. Non fatichiamo a immaginare che diventerà immediatamente un altro successo, a livello commerciale e di richiamo, un’altra enorme fonte di guadagno per la software house e per il publisher Take-Two Interactive.

Fonte: GamesBeat

Pubblicato il 14 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
14 ott 2026
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