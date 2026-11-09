GTA 6, Rockstar annuncia un festival musicale a Miami

Tra poche ore sarà possibile iniziare a scaricare i 212 GB di GTA 6 anche in Italia, a partire dalla mezzanotte del 10 novembre. Rockstar Games sa bene che l’hype in vista dell’uscita del 19 novembre è alle stelle e ne approfitta per annunciare un festival musicale dedicato al gioco. La cattiva notizia è che andrà in scena dall’altra parte del mondo.

Un festival a Miami per il lancio di GTA 6

La location scelta è il Mana Wynwood di Miami, la data quella del 21 novembre. Non è un caso: la città della Florida è quella a cui è ispirata la mappa di Vice City, che esploreremo nei panni dei due protagonisti, Jason Duval e Lucia Caminos. Saliranno sul palco alcuni dei nomi che hanno firmato la colonna sonora come Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, Sofaygo, Cardi B, Ca7riel & Paco Amoroso, Justice, Metro Boomin, Nick León B2B DJ Python, Prospa B2B Skream, Rauw & Friends, Suero, Tainy e The Dare B2B Fcukers.

Per chi si trova in zona o pensa di poter raggiungere Miami il 21 novembre, è online la pagina dedicata all’evento, attraverso cui iscriversi alla lotteria e tentare la fortuna. Ci sono 24 ore circa per farlo, la selezione dei vincitori avverrà in modo del tutto casuale e non sarà possibile vendere o cedere i biglietti di ingresso (con buona pace dei bagarini). L’accesso sarà consentito solo a chi avrà almeno 17 anni, ne serviranno 21 per bere alcolici. Le esibizioni avverranno su due palchi.

Stando a quanto emerso, la musica sarà una componente chiave per l’esperienza di gioco in Grand Theft Auto VI. Ci saranno playlist curate da ascoltare sintonizzandosi sulle diverse stazioni radio salendo sui veicoli. Era già così con i capitoli precedenti della serie, ma questa volta Rockstar ha deciso di fare le cose ancora più in grande, includendo anche interi podcast da ascoltare.