PS5 portatile: Sony ci sta lavorando

L’annuncio ufficiale di Switch 2 da parte di Nintendo è ormai alle porte, in casa Microsoft si discute da tempo di una possibile Xbox portatile e Sony sembra non voler essere da meno. È stato messo in cantiere lo sviluppo di una PS5 handheld, in stile PSP e PS Vita. A riportarlo è la redazione di Bloomberg, con riferimento a un dispositivo differente rispetto al PlayStation Portal già sul mercato.

In cantiere una PS5 Portatile (non Portal)

Il progetto sarebbe (il condizionale è d’obbligo) ancora fermo alle sue prime fasi. Dunque, per un eventuale lancio dovremo attendere diverso tempo, così come per una presentazione. Non sono trapelate indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche in dotazione. Non è noto se sarà in grado di gestire i titoli con le stesse prestazioni offerte da una PS5 base (non il modello Pro introdotto nelle scorse settimane) oppure se costringerà ad accettare qualche compromesso in termini di risoluzione, di framerate o altro.

Sony potrebbe aver avuto esattamente questa intenzione già durante la realizzazione di Portal, salvo poi ridimensionare le proprie ambizioni e rendere il dispositivo una sorta di secondo schermo per il gioco in locale, dipendentemente dalla console principale. Va ricordato che solo di recente ha aggiunto, al momento come esclusiva riservata agli abbonati PlayStation Plus Premium, la possibilità di eseguire i titoli in streaming. La modalità è quella tipica del cloud gaming che pian piano sta prendendo piede.

Tornando alle tempistiche per l’eventuale lancio, come anticipato, Bloomberg sottolinea che potrebbero trascorrere anni prima di vedere la PS5 portatile sul mercato. A scanso di equivoci, l’immagine messa in copertina per questo articolo è frutto della fantasia dell’intelligenza artificiale generativa (quella di Copilot Designer), non corrisponde ad alcun render o al possibile design della piattaforma handheld.