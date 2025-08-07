 FC 26 è già in sconto su Amazon: risparmia col preordine
La prenotazione al prezzo minimo garantito di FC 26 su Amazon ti permette di risparmiare: assicurati subito la tua copia del gioco.
Entertainment Videogame
La prenotazione al prezzo minimo garantito di FC 26 su Amazon ti permette di risparmiare: assicurati subito la tua copia del gioco.

Grazie alla prenotazione al minimo garantito, puoi già risparmiare sull’acquisto di FC 26 durante il preordine. Amazon propone infatti uno sconto sul nuovo gioco di EA SPORTS, la simulazione calcistica che quest’anno promette grandi novità per uno stile che vuol tagliere i ponti con il passato. Ulteriori ribassi saranno tenuti automaticamente in considerazione prima di effettuare il pagamento: ecco perché conviene comprarlo subito.

Lo sviluppatore promette di aver ridefinito l’esperienza con un realismo senza precedenti, ascoltando i feedback degli appassionati e intervenendo in modo pesante sul codice. È infatti possibile scegliere tra due tipologie di gameplay: una più realistica (perfetta per la Carriera) e l’altra invece maggiormente competitiva (pensata per Ultimate Team e Club). In altre parole, una simulativa e una arcade. Non mancheranno ovviamente tornei a eliminazione, eventi live stagionali, la Carriera Tecnico ancora più profonda e una lunga serie di modalità da affrontare da soli o in multiplayer. Scopri di più e guarda altri screenshot nella scheda dedicata.

Effettuando la prenotazione della Standard Edition entro il 26 settembre, oltre alla versione completa di FC 26 hai diritto a contenuti bonus come i consumabili archetipo, ICONE per la Carriera e altri extra esclusivi. Queste le versioni disponibili sull’e-commerce (i prezzi potrebbero variare nel tempo).

Si tratta del gioco su disco, nella sua edizione fisica. La vendita e la spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita direttamente a casa tua prevista per il giorno del lancio, il 26 settembre.

Pubblicato il 7 ago 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ago 2025
