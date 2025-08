LEGO Game Boy al prezzo minimo su Amazon (occhio al sold out)

È tornato in preordine su Amazon il set LEGO dedicato al Game Boy. Annunciato nelle scorse settimane, è subito andato a ruba, ma ora lo puoi nuovamente prenotare al prezzo minimo garantito. Vale a dire che se l’e-commerce applicherà uno sconto da qui al lancio (fissato per l’1 ottobre), la riduzione della spesa sarà automatica prima di effettuare il pagamento.

Prenota il Game Boy di LEGO al minimo garantito

Un vero e proprio tuffo nel passato, negli anni ’90, con l’iconica console portatile Nintendo proposta in una replica quasi in scala 1:1 formata da 421 pezzi. Combina la passione per i videogiochi retro con il piacere della costruzione. Include il Control Pad, i pulsanti A e B, le manopole di regolazione e l’alloggiamento posteriore. È anche arricchito da cartucce in mattoncini dedicate a Super Mario Land e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Non manca nemmeno il supporto per esporlo. Una caratteristica esclusiva sono gli schermi lenticolari intercambiabili per personalizzare il display. Trovi ulteriori dettagli e altre immagini nella scheda completa.

Il prossimo sold out potrebbe essere dietro l’angolo: non rischiare di rimanere a bocca asciutta e prenota il set LEGO del Game Boy al suo prezzo minimo garantito. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon.

Se lo ordini adesso, lo riceverai direttamente a casa tua l’1 ottobre, il giorno del lancio ufficiale. C’è anche la consegna gratis, senza alcuna spesa aggiuntiva. Se sei interessato, approfittane ora e non rischiare di dover fare i conti con un altro sold out.