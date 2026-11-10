GTA 6, Rockstar pubblica il trailer del pre-load con scene inedite

Come se non bastasse già l’hype montato fin qui, Rockstar Games ha appena pubblicato il trailer di pre-load per GTA 6. Eccolo, contiene alcune brevi sequenze inedite, piccole anticipazioni di quello che ci attende nelle strade di Vice City e nell’immensa mappa dello stato di Leonida.

È online il nuovo tailer di pre-load per GTA 6

La clip è in realtà molto breve, solo 29 secondi. Si apre con Lucia Caminos, una dei due protagonisti, che balla in un club. L’attenzione si sposta subito su un acrobata vestito da motociclista che si esibisce in un backflip (forse per rispondere alle accuse di scarso realismo legate a uno dei primi trailer), passando poi a introdurre uno dei nuovi personaggi (Dre’Quan Priest), a mostrare uno scontro fisico con Jason Duval e così via. E qualcosa ci dice che le gare in auto avranno un ruolo importante nel corso della campagna. Qui sotto una raccolta con gli ultimi screenshot pubblicati.

Immagini

Ricordiamo che da oggi è possibili iniziare il download del gioco, così da farsi trovare pronti a lanciarlo al day one del 19 novembre. Il peso è di 212 GB, decisamente non poco, una bella fetta dello storage interno di PS5 e XBOX Series X/S. Quanto tempo serve per portarlo a termine? Ecco una stima, in base alla velocità della propria connessione.

10 Mbps: circa 47 ore;

20 Mbps: circa 23 ore e 30 minuti;

50 Mbps: circa 9 ore e 25 minuti;

100 Mbps: circa 4 ore e 42 minuti;

300 Mbps: circa 1 ora e 34 minuti;

500 Mbps: circa 56 minuti;

1 Gbps: circa 28 minuti;

2,5 Gbps: circa 11 minuti.

Non è il solo video legato a Grand Theft Auto che vale la pena vedere. Un altro? L’attore canadese Steven Ogg, colui che ha dato volto e voce a Trevor in GTA 5. Intervistato tra i padiglioni di una fiera, dice la sua sull’arrivo del nuovo capitolo. Severo, ma giusto, proprio come il personaggio che ha interpretato.