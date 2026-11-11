GTA 6 a 30 fps, ma su PS5 il DualSense farà la differenza

Tra poco più di una settimana potremo iniziare a seminare il panico tra le strade di Vice City: si avvicina il 19 novembre, il day one di GTA 6 (da ieri è possibile scaricarlo, ma non ancora giocarlo). Segnaliamo il nuovo trailer appena pubblicato dal canale ufficiale di PlayStation su YouTube. Eccolo.

Le funzionalità esclusive di GTA 6 su PS5

Il filmato mette in evidenza quelle che saranno le funzionalità esclusive della versione PS5. Secondo il punto di vista di Sony, si tratta di un valore aggiunto. Vale la pena riassumerle di seguito.

Tempest 3D Audio per un sonoro tridimensionale ottimizzato per coinvolgimento e realismo;

feedback aptico con vibrazioni dinamiche del controller DualSense per riprodurre sensazioni ed effetti ambientali;

grilletti adattivi con resistenza dinamica dei grilletti per un maggiore coinvolgimento;

altoparlante integrato nel controller con effetti sonori aggiuntivi.

Nel trailer c’è anche un riferimento ai tempi di caricamento estremamente rapidi grazie allo storage su SSD, ma lo stesso vale anche per XBOX Series X/S.

Ieri è arrivata anche la conferma di qualcosa che immaginavamo già da tempo: Grand Theft Auto VI girerà a 30 fps. È questo il framerate a cui ha scelto di puntare Rockstar Games, anche su PlayStation 5 Pro, dove però il titolo potrà beneficiare di qualche filtro grafico aggiuntivo. Chi chiedeva una fluidità maggiore potrebbe rimanere deluso.

Anche su XBOX One, grazie al cloud gaming

Un’altra novità degna di nota è la conferma che GTA 6 arriverà anche su XBOX One. Non girerà in modo nativo sulla vecchia console di Microsoft (il comparto hardware non lo reggerebbe), ma in streaming, grazie al cloud gaming (XBOX Cloud Gaming). Non vale lo stesso per gli altri dispositivi che supportano il servizio, ovvero quelli mobile, PC e TV.

Chiudiamo infine con la ricca galleria degli ultimi screenshot pubblicati, ottima per ingannare l’attesa in vista dell’uscita.