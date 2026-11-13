ChatGPT Wallet: gli agenti AI effettuano acquisti

OpenAI ha annunciato ChatGPT Wallet. È una funzionalità che permette agli agenti AI (dots) dell’azienda californiana di effettuare acquisti per conto degli utenti (solo maggiorenni), senza accedere ai dati della carta di credito. Sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti per gli abbonati con piano ChatGPT Pro.

Funzionerà anche su Amazon?

OpenAI sottolinea che oltre 1,2 miliardi di persone usano ChatGPT ogni settimana. In molti casi, il chatbot viene sfruttato per cercare prodotti, confrontare le opzioni e decidere cosa acquistare. ChatGPT Wallet consente ora di completare gli acquisti tramite gli agenti dots. La funzionalità è stata sviluppata in collaborazione con American Express, Mastercard e Visa.

L’azienda californiana evidenzia è però che alcuni siti web potrebbero bloccare gli agenti AI (intenzionalmente o inavvertitamente) e i sistemi di pagamento e di gestione del rischio potrebbero non riconoscere come legittimi gli acquisti effettuati dagli agenti. Amazon ha infatti bloccato Meta Muse, ufficialmente perché non è previsto dalle condizioni d’uso del servizio. In realtà, gli utenti devono usare Alexa for Shopping. Casualmente, l’agente AI usato come esempio da OpenAI si chiama Rufus, antenato di Alexa for Shopping.

Gli utenti devono ovviamente aggiungere una carta di credito (solo la prima volta). Prima di ogni transazione verificano gli articoli, l’importo totale e la carta selezionata, quindi confermano l’operazione tramite Face ID o impronta digitale. Dopo l’approvazione, il circuito di pagamento fornisce un token, ovvero un sostituto virtuale della carta con numero, codice di sicurezza e data di scadenza. L’importo viene addebitato sulla carta senza che ChatGPT Wallet condivida i dati effettivi di pagamento con l’attività commerciale o l’agente.

In futuro sarà possibile delegare interamente gli acquisti al proprio agente, stabilendo parametri chiari (limiti di spesa, categorie di acquisto e altro) e pre-approvando tali transazioni tramite verifiche biometriche. Per i siti che non bloccano intenzionalmente gli agenti AI è disponibile un Commerce Partner Playbook⁠ che spiega come effettuare la corretta configurazione.