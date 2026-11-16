Infomaniak: un’alternativa a Microsoft 365 e Google Workspace

Per anni la scelta di una suite di produttività è sembrata obbligata: Microsoft 365 o Google Workspace. Oggi sempre più professionisti, PMI e organizzazioni si chiedono dove finiscano i propri dati, con quali leggi vengano tutelati e se esista un’alternativa che non obblighi a rinunciare alla comodità. Una risposta arriva dalla Svizzera e si chiama Infomaniak.

Un cloud indipendente e sovrano

Infomaniak è un’impresa svizzera indipendente, che sviluppa e ospita i propri servizi in casa. I dati affidati sono ospitati al 100% in Svizzera e soggetti al diritto svizzero, elaborati con software open source o sviluppato internamente tra Ginevra e Zurigo. L’azienda dichiara la piena conformità al RGPD e alla nLPD, la legge svizzera sulla protezione dei dati.

È un punto che pesa per chi si interroga sull’esposizione a normative extra-europee come il Cloud Act statunitense, che consente alle autorità USA di richiedere l’accesso ai dati custoditi da aziende americane. Con un fornitore che sviluppa e ospita tutto nello stesso quadro giuridico, la questione si semplifica.

kSuite Pro: la suite completa per le aziende

Per le organizzazioni, la proposta si chiama kSuite Pro, pensata per collaborare in un ecosistema interamente sovrano. Riunisce gli strumenti di ogni giorno:

e-mail professionale con il proprio dominio;

kDrive, per archiviare, condividere e collaborare sui file;

suite per l’ufficio online (Docs, Grids e Points), in alternativa a Word, Excel e PowerPoint;

kMeet per le videoconferenze e kChat, alternativa a Slack e Teams;

Calendar per organizzare agenda e appuntamenti;

kPaste, per condividere in modo cifrato informazioni sensibili come password e credenziali.

A questi si affiancano strumenti come SwissTransfer, per inviare gratuitamente file fino a 50 GB.

La dashboard centralizza utenti, sicurezza e configurazioni: un nuovo collaboratore si aggiunge in pochi passaggi e le impostazioni, dalle firme e-mail alle regole di sicurezza, valgono per tutta l’organizzazione.

Migrare senza traumi

Il timore più comune è quello di interrompere il lavoro o di non riuscire più a scambiare file con clienti e fornitori. kSuite Pro è pensata con una migrazione facilitata da Microsoft 365 e Google Workspace, con una procedura guidata per spostare posta e file e ridurre il rischio di perdite di dati. Sul fronte della compatibilità, gli editor si appoggiano a OnlyOffice, suite open source compatibile con i formati Microsoft, mentre kDrive gestisce anche i formati di LibreOffice e OpenOffice. Per le esigenze più critiche c’è un servizio di assistenza premium attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Dati protetti, senza pubblicità e senza addestramento dell’AI

Il modello di Infomaniak è esplicito: nessuno sfruttamento dei dati, nessuna pubblicità e nessun addestramento dell’intelligenza artificiale sui contenuti degli utenti. I dati restano di chi li produce.

Vale anche per l’AI. Euria, l’assistente sviluppato da Infomaniak e definito rispettoso della privacy e del pianeta, è integrato nell’ecosistema e permette di usare l’intelligenza artificiale sui documenti di lavoro senza farli transitare su servizi extra-europei.

Un impegno ambientale misurabile

La sostenibilità è raccontata con numeri concreti. I data center sono raffreddati senza acqua e senza impianti di climatizzazione, e il calore dei server viene recuperato: l’azienda dichiara di valorizzare il 100% dell’energia consumata per riscaldare circa 6.000 abitazioni. L’energia è rinnovabile e locale, con l’obiettivo di autoprodurre il 50% dell’elettricità entro il 2030. I server sono progettati per durare fino a 10 anni e tutte le emissioni di CO2 sono compensate al 200%.

Tariffe competitive e uno sconto del 50% per i lettori

Anche sul piano economico la proposta è competitiva, e i pacchetti di indirizzi professionali con dominio proprio possono risultare più convenienti rispetto agli account singoli dei grandi provider. Per i lettori c’è inoltre un’opportunità in più: utilizzando il codice promozionale PUNTOINFORMATICO50 è possibile ottenere uno sconto del 50% su kSuite Pro.

Come iniziare

Non serve cambiare tutto in un giorno. Si può partire da posta e archiviazione, o da un piccolo team pilota, per poi estendere kSuite Pro al resto dell’organizzazione. Per chi cerca autonomia tecnologica, tutela dei dati e un’infrastruttura più sostenibile, Infomaniak è un’alternativa concreta, già pronta all’uso.