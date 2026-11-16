 Infomaniak: un’alternativa a Microsoft 365 e Google Workspace
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Infomaniak: un’alternativa a Microsoft 365 e Google Workspace

kSuite Pro riunisce posta, archiviazione, videoconferenze, chat e strumenti d’ufficio in una suite europea, ospitata al 100% in Svizzera, con una migrazione pensata per chi parte da Microsoft o Google.
Infomaniak: un’alternativa a Microsoft 365 e Google Workspace
App e Software Produttività Informatica Software produttività
kSuite Pro riunisce posta, archiviazione, videoconferenze, chat e strumenti d’ufficio in una suite europea, ospitata al 100% in Svizzera, con una migrazione pensata per chi parte da Microsoft o Google.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Per anni la scelta di una suite di produttività è sembrata obbligata: Microsoft 365 o Google Workspace. Oggi sempre più professionisti, PMI e organizzazioni si chiedono dove finiscano i propri dati, con quali leggi vengano tutelati e se esista un’alternativa che non obblighi a rinunciare alla comodità. Una risposta arriva dalla Svizzera e si chiama Infomaniak.

Un cloud indipendente e sovrano

Infomaniak è un’impresa svizzera indipendente, che sviluppa e ospita i propri servizi in casa. I dati affidati sono ospitati al 100% in Svizzera e soggetti al diritto svizzero, elaborati con software open source o sviluppato internamente tra Ginevra e Zurigo. L’azienda dichiara la piena conformità al RGPD e alla nLPD, la legge svizzera sulla protezione dei dati.

È un punto che pesa per chi si interroga sull’esposizione a normative extra-europee come il Cloud Act statunitense, che consente alle autorità USA di richiedere l’accesso ai dati custoditi da aziende americane. Con un fornitore che sviluppa e ospita tutto nello stesso quadro giuridico, la questione si semplifica.

kSuite Pro: la suite completa per le aziende

Per le organizzazioni, la proposta si chiama kSuite Pro, pensata per collaborare in un ecosistema interamente sovrano. Riunisce gli strumenti di ogni giorno:

  • e-mail professionale con il proprio dominio;
  • kDrive, per archiviare, condividere e collaborare sui file;
  • suite per l’ufficio online (Docs, Grids e Points), in alternativa a Word, Excel e PowerPoint;
  • kMeet per le videoconferenze e kChat, alternativa a Slack e Teams;
  • Calendar per organizzare agenda e appuntamenti;
  • kPaste, per condividere in modo cifrato informazioni sensibili come password e credenziali.

A questi si affiancano strumenti come SwissTransfer, per inviare gratuitamente file fino a 50 GB.

La dashboard centralizza utenti, sicurezza e configurazioni: un nuovo collaboratore si aggiunge in pochi passaggi e le impostazioni, dalle firme e-mail alle regole di sicurezza, valgono per tutta l’organizzazione.

Migrare senza traumi

Il timore più comune è quello di interrompere il lavoro o di non riuscire più a scambiare file con clienti e fornitori. kSuite Pro è pensata con una migrazione facilitata da Microsoft 365 e Google Workspace, con una procedura guidata per spostare posta e file e ridurre il rischio di perdite di dati. Sul fronte della compatibilità, gli editor si appoggiano a OnlyOffice, suite open source compatibile con i formati Microsoft, mentre kDrive gestisce anche i formati di LibreOffice e OpenOffice. Per le esigenze più critiche c’è un servizio di assistenza premium attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Dati protetti, senza pubblicità e senza addestramento dell’AI

Il modello di Infomaniak è esplicito: nessuno sfruttamento dei dati, nessuna pubblicità e nessun addestramento dell’intelligenza artificiale sui contenuti degli utenti. I dati restano di chi li produce.

Vale anche per l’AI. Euria, l’assistente sviluppato da Infomaniak e definito rispettoso della privacy e del pianeta, è integrato nell’ecosistema e permette di usare l’intelligenza artificiale sui documenti di lavoro senza farli transitare su servizi extra-europei.

Un impegno ambientale misurabile

La sostenibilità è raccontata con numeri concreti. I data center sono raffreddati senza acqua e senza impianti di climatizzazione, e il calore dei server viene recuperato: l’azienda dichiara di valorizzare il 100% dell’energia consumata per riscaldare circa 6.000 abitazioni. L’energia è rinnovabile e locale, con l’obiettivo di autoprodurre il 50% dell’elettricità entro il 2030. I server sono progettati per durare fino a 10 anni e tutte le emissioni di CO2 sono compensate al 200%.

Tariffe competitive e uno sconto del 50% per i lettori

 

Anche sul piano economico la proposta è competitiva, e i pacchetti di indirizzi professionali con dominio proprio possono risultare più convenienti rispetto agli account singoli dei grandi provider. Per i lettori c’è inoltre un’opportunità in più: utilizzando il codice promozionale PUNTOINFORMATICO50 è possibile ottenere uno sconto del 50% su kSuite Pro.

Come iniziare

Non serve cambiare tutto in un giorno. Si può partire da posta e archiviazione, o da un piccolo team pilota, per poi estendere kSuite Pro al resto dell’organizzazione. Per chi cerca autonomia tecnologica, tutela dei dati e un’infrastruttura più sostenibile, Infomaniak è un’alternativa concreta, già pronta all’uso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Godeal24 Halloween Sale: Office 2024 a 22,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

Godeal24 Halloween Sale: Office 2024 a 22,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €
Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB

Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB
Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba

Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba
Anthropic porta Claude in Google Workspace

Anthropic porta Claude in Google Workspace
Godeal24 Halloween Sale: Office 2024 a 22,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

Godeal24 Halloween Sale: Office 2024 a 22,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €
Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB

Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB
Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba

Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba
Anthropic porta Claude in Google Workspace

Anthropic porta Claude in Google Workspace
Cesare Brescia
Pubblicato il
16 nov 2026
Link copiato negli appunti