Anthropic porta Claude in Google Workspace

Anthropic ha annunciato Claude per Google Workspace in versione beta pubblica. Gli utenti aziendali possono sfruttare le capacità del chatbot durante l’uso di Google Documenti, Fogli e Presentazioni. L’azienda californiana ha inoltre rilasciato nuovi connettori per creare e modificare i file direttamente dall’interfaccia di Claude. Si tratta in pratica di un alternativa a Gemini.

Claude in Google Workspace per la produttività

Claude per Google Workspace è un add-on accessibile nel menu Estensioni (può essere scaricato dal Google Workspace Marketplace). Come avviene con Gemini, l’utente vedrà una barra laterale alla destra del file, quindi non è necessario passare da un’app all’altra o cambiare scheda del browser. L’assistente AI può leggere documenti, fogli di calcolo o presentazioni, individuare testo, celle e diapositive e apportare modifiche direttamente nel file.

In Google Documenti può ad esempio correggere una frase senza alterare la formattazione e proporre modifiche tramite schede di suggerimento nella barra laterale, ognuna delle quali evidenzia il passaggio interessato e consente di accettare o rifiutare la proposta.

In Google Fogli può ad esempio scrivere formule, creare tabelle pivot e grafici nativi, aggiungere nuovi fogli, importare un intervallo di celle in Python e riportare i risultati nel foglio di calcolo. In Google Presentazioni può ad esempio creare nuove diapositive utilizzando layout e temi della presentazione, segnalare elementi sovrapposti, parti che fuoriescono dai margini della diapositiva o testi di difficile lettura.

L’utente decide cosa Claude può fare in autonomia. Per la modalità predefinita “Chiedi prima delle modifiche” viene chiesto il via libera prima di procedere. La modalità “Accetta tutte le modifiche” consente invece a Claude di eseguire l’attività senza interruzioni.

I relativi connettori per Google Documenti, Fogli e Presentazioni (versione beta) consentono di creare e modificare i file Google direttamente dalla chat. Dopo aver incollato il link o richiesto un documento, un foglio di lavoro o una presentazione, il file verrà aperto in un riquadro accanto alla conversazione.

L’add-on è disponibile solo per gli abbonati, mentre i connettori sono accessibili a tutti, quindi anche agli utenti senza abbonamento.