Google Workspace: produttività migliore con Gemini

Durante il Google I/O 2025 sono state annunciate molte funzionalità AI per Search. Non potevano ovviamente mancare le novità per Google Workspace. L’azienda di Mountain View ha svelato importanti miglioramenti per alcune app che sfruttano Gemini.

Gemini in Gmail, Meet, Vids e Docs

Le prime tre novità riguardano Gmail. Gemini potrà fornire suggerimenti per le “smart replies” personalizzate analizzando i file in Google Drive e le precedenti email. Questa funzionalità sarà disponibile a luglio in versione alpha e per tutti entro fine anno (inizialmente solo in inglese).

Gemini aiuterà anche l’utente a fare pulizia, suggerendo le email che potrebbero essere eliminate. Questa funzionalità sarà disponibile nel terzo trimestre. Infine, Gemini semplificherà la programmazione degli appuntamenti.

La novità per Google Meet consente di rimuovere le barriere linguistiche. Gemini effettuerà la traduzione in tempo reale, mantenendo espressione, voce e tono. Inizialmente sono supportati solo inglese e spagnolo. La funzionalità è già disponibile in beta per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra.

Google Vids permette invece di trasformare una presentazione di Google Slide in un video. Gemini genererà script, voice-over, animazioni e altro (funzionalità disponibile nel terzo trimestre). Gemini potrà inoltre generare una trascrizione della registrazione, rimuovendo intercalari e pause (funzionalità disponibile nel terzo trimestre in Labs). Se la qualità audio del video non è uniforme, il bilanciamento del suono permetterà di regolare i livelli audio (funzionalità disponibile per tutti da giugno).

L’ultima novità riguarda Google Docs. Gli utenti potranno collegare dati, report e altro al documento e Gemini utilizzerà solo queste fonti per fornire assistenza alla scrittura (funzionalità disponibile nel terzo trimestre).