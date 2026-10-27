Godeal24 Halloween Sale: Office 2024 a 22,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

È arrivato Halloween su Godeal24, con prezzi particolarmente bassi. Prima dell’affollamento del Black Friday e dei rincari delle festività, la Halloween Crazy Sale è l’occasione per acquistare software a prezzi ridotti. Questa promozione anticipata è pensata per chi vuole risparmiare senza aspettare i giorni di shopping più intensi dell’anno. L’offerta principale è la chiave di Office 2024 Pro Plus per 1 PC a 22,99 €. Servono più dispositivi? La licenza per 5 PC costa 99,95 €, cioè 19,99 € a PC. A questo prezzo è possibile equipaggiare un home office, i computer di famiglia o un piccolo team senza abbonamenti, lasciando più budget per il resto della configurazione. C’è poi la chiave di Windows 11 Professional a 12,25 €, per aggiornare il sistema a un prezzo molto contenuto. Abbinata a Office, permette di rinnovare la postazione in modo completo e a basso costo.
Si tratta di chiavi pronte per l’attivazione, provenienti da fonti ufficiali e non di software pirata. Perché aspettare il Black Friday? Nei periodi di punta le scorte si esauriscono in fretta e i prezzi migliori sono spesso i primi a sparire. Acquistando ora, durante i saldi di Halloween di Godeal24, si evitano la ressa e il rischio di prodotti esauriti, assicurandosi le licenze prima che la domanda aumenti. Che serva una sola chiave Office o cinque, oppure Windows 11 Pro, il risparmio è consistente. Meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione: è possibile procurarsi le chiavi oggi e aggiornare i PC prima dell’arrivo delle festività.
Licenze Office a prezzi molto contenuti
- Chiave Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 22,99 €
- Chiave Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 62,97 € (solo 20,99 €/PC)
- Chiave Office 2024 Pro Plus – 5 PC – 99,95 € (solo 19,99 €/PC)
- Account Office 365 Pro Plus – 5 dispositivi – 1 anno – 35,99 €
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 26,99 €
- Office 2021 Home and Business per Mac – 89 €
- Chiave Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75 €
Windows a prezzo ridotto, senza rischiare contraffazioni
- Chiave Windows 11 Professional – 12,25 €
- Windows 11 Professional – 2 chiavi – 24,25 € (solo 12,13 €/chiave)
- Windows 11 Professional – 3 chiavi – 35,25 € (solo 11,75 €/chiave)
- Windows 11 Professional – 5 chiavi – 53,25 € (solo 10,65 €/chiave)
- Chiave Windows 11 Home – 12,15 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88 €
- Chiave Windows 10 Professional – 8,25 €
- Chiave Windows 10 Home – 8,15 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
L’offerta bundle da non perdere (codice coupon “SGO62”)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,95 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,85 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36,29 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 36,19 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,55 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 32,25 €
Il software per il computer è essenziale per aumentare la produttività. Godeal24 propone un’ampia scelta di strumenti per lavorare in modo più rapido ed efficiente. Con prezzi molto contenuti è possibile aggiornare l’intera configurazione senza spendere troppo. Meglio approfittare subito di queste offerte per risparmiare sui software preferiti.
Programmi per PC a prezzi contenuti
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63 €
- Adguard – 3 dispositivi – a vita – 32,74 €
- Ashampoo WinOptimizer Pro 29 – 16,99 €
- EaseUS Video Downloader – a vita – 30 €
- EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento di 1 mese – 13,93 €
Perché scegliere Godeal24?
Godeal24 offre la consegna digitale delle chiavi di prodotto via email, senza dover attendere spedizioni fisiche. Il negozio fornisce inoltre assistenza tecnica per le domande su installazione e attivazione. Il punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot, secondo quanto riportato, è un ulteriore riferimento per chi confronta i rivenditori di software.
Per chi vuole rinnovare la propria configurazione, la Halloween Crazy Sale riunisce in un unico posto Windows, Office e diversi strumenti complementari. Prima dell’acquisto, conviene verificare prezzi aggiornati, condizioni di licenza, compatibilità con i dispositivi e condizioni della promozione sulla pagina della campagna Godeal24.
Contatta Godeal24: service@godeal24.com