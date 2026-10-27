Godeal24 Halloween Sale: Office 2024 a 22,99 € e Windows 11 Pro a 12,25 €

È arrivato Halloween su Godeal24, con prezzi particolarmente bassi. Prima dell’affollamento del Black Friday e dei rincari delle festività, la Halloween Crazy Sale è l’occasione per acquistare software a prezzi ridotti. Questa promozione anticipata è pensata per chi vuole risparmiare senza aspettare i giorni di shopping più intensi dell’anno. L’offerta principale è la chiave di Office 2024 Pro Plus per 1 PC a 22,99 €. Servono più dispositivi? La licenza per 5 PC costa 99,95 €, cioè 19,99 € a PC. A questo prezzo è possibile equipaggiare un home office, i computer di famiglia o un piccolo team senza abbonamenti, lasciando più budget per il resto della configurazione. C’è poi la chiave di Windows 11 Professional a 12,25 €, per aggiornare il sistema a un prezzo molto contenuto. Abbinata a Office, permette di rinnovare la postazione in modo completo e a basso costo.

Si tratta di chiavi pronte per l’attivazione, provenienti da fonti ufficiali e non di software pirata. Perché aspettare il Black Friday? Nei periodi di punta le scorte si esauriscono in fretta e i prezzi migliori sono spesso i primi a sparire. Acquistando ora, durante i saldi di Halloween di Godeal24, si evitano la ressa e il rischio di prodotti esauriti, assicurandosi le licenze prima che la domanda aumenti. Che serva una sola chiave Office o cinque, oppure Windows 11 Pro, il risparmio è consistente. Meglio non lasciarsi sfuggire l’occasione: è possibile procurarsi le chiavi oggi e aggiornare i PC prima dell’arrivo delle festività.

Licenze Office a prezzi molto contenuti

Windows a prezzo ridotto, senza rischiare contraffazioni

L’offerta bundle da non perdere (codice coupon “SGO62”)

Il software per il computer è essenziale per aumentare la produttività. Godeal24 propone un’ampia scelta di strumenti per lavorare in modo più rapido ed efficiente. Con prezzi molto contenuti è possibile aggiornare l’intera configurazione senza spendere troppo. Meglio approfittare subito di queste offerte per risparmiare sui software preferiti.

Programmi per PC a prezzi contenuti

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Perché scegliere Godeal24?

Godeal24 offre la consegna digitale delle chiavi di prodotto via email, senza dover attendere spedizioni fisiche. Il negozio fornisce inoltre assistenza tecnica per le domande su installazione e attivazione. Il punteggio di 4,8 stelle su Trustpilot, secondo quanto riportato, è un ulteriore riferimento per chi confronta i rivenditori di software.

Per chi vuole rinnovare la propria configurazione, la Halloween Crazy Sale riunisce in un unico posto Windows, Office e diversi strumenti complementari. Prima dell’acquisto, conviene verificare prezzi aggiornati, condizioni di licenza, compatibilità con i dispositivi e condizioni della promozione sulla pagina della campagna Godeal24.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com