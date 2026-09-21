Licensel amplia il suo catalogo: arrivano Office 2024 Professional Plus e Adobe Acrobat Pro

La gestione degli strumenti digitali all’interno di un’attività o nella sfera personale richiede sempre più spesso un equilibrio tra flessibilità operativa e sostenibilità economica. Con l’evoluzione del mercato, gli utenti si trovano costantemente davanti a un bivio: abbracciare i servizi cloud a canone mensile oppure puntare sulla certezza di una licenza una tantum. In questa prospettiva, la recente espansione del catalogo di Licensel punta a creare un vero e proprio punto d’incontro per esigenze così eterogenee, riunendo all’interno della medesima vetrina virtuale le novità del mondo Microsoft e un ventaglio mirato di soluzioni firmate Adobe, spaziando con naturalezza dai canoni temporanei alle formule a vita.

Il fulcro di questo ampliamento dell’offerta è rappresentato dal debutto di Microsoft Office 2024 Professional Plus per ambienti Windows. Si tratta di una release particolarmente attesa da chi desidera allontanarsi dalla logica degli abbonamenti ricorrenti incarnata da Microsoft 365. Mentre la piattaforma in cloud basa la propria forza su continue introduzioni di funzionalità, micro-aggiornamenti grafici e strumenti collaborativi online, Office 2024 sceglie la via della concretezza: propone un assetto software maturo e immutabile nel tempo, ideale per chi bada all’efficienza quotidiana senza voler rincorrere continue variazioni nei menu. Il pacchetto racchiude i cardini della produttività personale e aziendale come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e Access, preservando la piena compatibilità con gli standard odierni e garantendo tutti i necessari presidi di sicurezza nel corso degli anni.

Dal punto di vista economico, Licensel rende questo passaggio particolarmente accessibile proponendo la licenza a 49,90 euro, con la possibilità di sfruttare il codice sconto “informatico2026” in fase di carrello per ottenere un ulteriore taglio del 10% sul totale. La proposta commerciale si dimostra scalabile e adatta a diversi volumi di lavoro, grazie alla disponibilità di licenze strutturate per 1, 5 o 10 macchine. L’acquisto si perfeziona con l’invio telematico immediato del codice di attivazione tramite email, corredato da istruzioni dettagliate per guidare anche gli utenti meno esperti dall’installazione alla registrazione definitiva. A tutela dell’intero percorso rimane sempre attiva un’assistenza tecnica gratuita accessibile via chat in tempo reale, pronta a supportare ogni passaggio di configurazione.

La vera novità strutturale dello store riguarda però l’apertura a un pubblico con necessità creative e documentali avanzate, grazie a un consistente innesto dell’universo Adobe. A fare da capofila tra le nuove disponibilità c’è l’intera suite Adobe Creative Cloud, compatibile sia con sistemi operativi Windows sia con macOS e fruibile contemporaneamente su due postazioni, elemento cruciale per chi alterna la postazione fissa a un notebook in mobilità. All’interno della stessa famiglia trova spazio anche la release Adobe Creative Cloud Student, che amplia la scelta per il comparto formativo affiancandosi alla versione standard.

Un capitolo altrettanto significativo interessa il trattamento e la modifica dei documenti digitali, dove la dicotomia tra canone periodico e acquisto definitivo torna a farsi sentire con evidenza. Da una parte, Licensel rende disponibili le formule flessibili di Adobe Acrobat Pro declinate su tagli temporali da 1 mese, 3 mesi o 1 anno, perfette per chi affronta picchi di lavoro stagionali o progetti a termine. Dall’altra, per gli studi o gli utenti che considerano la gestione PDF una funzione stabile e non intendono legarsi a rinnovi ciclici, fa la sua comparsa a catalogo anche Adobe Acrobat Pro 2020 con licenza perpetua. Su quest’ultima release occorre comunque precisare un elemento tecnico essenziale: il software ha terminato il proprio ciclo di supporto ufficiale da parte della casa madre e di conseguenza non beneficia più di patch correttive o nuove revisioni, pur mantenendo intatte tutte le sue storiche capacità operative a fronte di una spesa unica.

La strategia che guida questa crescita di Licensel risiede proprio nella coesistenza di queste due filosofie. Poter valutare nello stesso contesto commerciale la solidità a tempo indeterminato di Office 2024 e la dinamicità degli strumenti creativi Adobe consente a professionisti, studenti e realtà produttive di calibrare con precisione la spesa tecnologica, scegliendo caso per caso tra formule una tantum e sottoscrizioni temporanee. Troverete tante informazioni extra per l’acquisto cliccando sui vari link presenti in questo articolo.

In collaborazione con Licensel