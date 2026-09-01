Aggiornare il PC? Windows 11 Pro e Office 2024 partono da 12,25 €

Per gli utenti che desiderano aggiornare il proprio PC Windows o sostituire una versione precedente di Office, Godeal24 propone diverse licenze software a prezzo ridotto. Le offerte includono Windows 11 Pro e Microsoft Office 2024 Professional Plus, con licenze una tantum disponibili senza costi di abbonamento ricorrenti.

Windows 11 Pro: un aggiornamento pratico per chi usa Windows 10

Per dare nuova vita al PC non è sempre necessario acquistare nuovo hardware. In alcuni casi, aggiornare a Windows 11 Pro può offrire un’esperienza più moderna con una spesa contenuta. Al momento, la licenza Windows 11 Pro è disponibile a 12,25 € (prezzo di listino 199 €). Windows 11 Pro introduce un’interfaccia aggiornata e funzionalità pensate per sicurezza, produttività e multitasking.

Office 2024 Professional Plus a prezzo ridotto

Microsoft Office 2024 Professional Plus riunisce sei applicazioni per la produttività in un unico acquisto. La suite include Word per i documenti, Excel per fogli di calcolo e analisi dei dati, PowerPoint per le presentazioni, Outlook per la posta elettronica, OneNote per le note e Access per la gestione dei database. Office 2024 Professional Plus si rivolge agli utenti che preferiscono una licenza Office desktop tradizionale rispetto a un modello in abbonamento. Nell’ambito della Office Mad Sale di Godeal24 , la licenza lifetime per 1 PC è attualmente disponibile a 19,99 €, rispetto a un prezzo di listino di 249,99 €. Chi deve installare Office su più computer può scegliere anche il pacchetto da 3 PC a 49,99 €, pari a 16,66 € per PC.

L’offerta consente di accedere alla suite desktop Office 2024 Professional Plus senza costi di abbonamento ricorrenti. La promozione è disponibile per un periodo limitato e fino a esaurimento disponibilità; chi è interessato ad aggiornare uno o più PC Windows può verificare le opzioni di licenza e i prezzi aggiornati su Godeal24.

Office 2024 Pro a prezzo accessibile

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Perché scegliere Godeal24?

Scegliere un rivenditore software affidabile è importante quanto trovare un buon prezzo. Godeal24 offre una modalità sicura e pratica per acquistare licenze software, con una garanzia sulla validità e sul funzionamento delle chiavi acquistate. Gli ordini vengono consegnati in formato digitale, senza costi di spedizione o spese nascoste. I clienti possono inoltre accedere al supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, per facilitare attivazione e utilizzo.

Godeal24 ha costruito una reputazione solida tra i clienti a livello internazionale, con migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. Per chi cerca licenze software convenienti da un rivenditore attento ad acquisti sicuri, chiavi valide e assistenza reattiva, Godeal24 rappresenta un’opzione semplice e diretta.