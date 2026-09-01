Aggiornare il PC? Windows 11 Pro e Office 2024 partono da 12,25 €

Per gli utenti che desiderano aggiornare il proprio PC Windows o sostituire una versione precedente di Office, Godeal24 propone diverse licenze software a prezzo ridotto. Le offerte includono Windows 11 Pro e Microsoft Office 2024 Professional Plus, con licenze una tantum disponibili senza costi di abbonamento ricorrenti.
Windows 11 Pro: un aggiornamento pratico per chi usa Windows 10
Per dare nuova vita al PC non è sempre necessario acquistare nuovo hardware. In alcuni casi, aggiornare a Windows 11 Pro può offrire un’esperienza più moderna con una spesa contenuta. Al momento, la licenza Windows 11 Pro è disponibile a 12,25 € (prezzo di listino 199 €). Windows 11 Pro introduce un’interfaccia aggiornata e funzionalità pensate per sicurezza, produttività e multitasking.
Office 2024 Professional Plus a prezzo ridotto
Microsoft Office 2024 Professional Plus riunisce sei applicazioni per la produttività in un unico acquisto. La suite include Word per i documenti, Excel per fogli di calcolo e analisi dei dati, PowerPoint per le presentazioni, Outlook per la posta elettronica, OneNote per le note e Access per la gestione dei database. Office 2024 Professional Plus si rivolge agli utenti che preferiscono una licenza Office desktop tradizionale rispetto a un modello in abbonamento. Nell’ambito della Office Mad Sale di Godeal24, la licenza lifetime per 1 PC è attualmente disponibile a 19,99 €, rispetto a un prezzo di listino di 249,99 €. Chi deve installare Office su più computer può scegliere anche il pacchetto da 3 PC a 49,99 €, pari a 16,66 € per PC.
L’offerta consente di accedere alla suite desktop Office 2024 Professional Plus senza costi di abbonamento ricorrenti. La promozione è disponibile per un periodo limitato e fino a esaurimento disponibilità; chi è interessato ad aggiornare uno o più PC Windows può verificare le opzioni di licenza e i prezzi aggiornati su Godeal24.
Office 2024 Pro a prezzo accessibile
- Chiave Office 2024 Pro Plus – 1 PC – 19,99€
- Chiave Office 2024 Pro Plus – 3 PC – 49,99€ (solo 16,66€/PC)
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 1 PC – 28,28€
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 2 licenze – 54,25€ (solo 27,13€/licenza)
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 3 licenze – 76,25€ (solo 25,42€/licenza)
- Chiave Office 2021 Pro Plus – 5 PC – 124€ (solo 24,8€/PC)
- Office 2021 Home and Business per Mac – 79€
- Chiave Office 2019 Pro Plus – 1 PC – 24,75€
Windows aggiornato a prezzo ridotto
- Chiave Windows 11 Professional – 12,25€
- Windows 11 Professional – 2 licenze – 24,25€ (solo 12,13€/licenza)
- Windows 11 Professional – 3 licenze – 35,25€ (solo 11,75€/licenza)
- Windows 11 Professional – 5 licenze – 53,25€ (solo 10,65€/licenza)
- Chiave Windows 11 Home – 12,15€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12,80€
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12,88€
- Chiave Windows 10 Professional – 8,25€
- Chiave Windows 10 Home – 8,15€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12,25€
- Windows Server 2025 Standard – 30,99€
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99€
Pacchetti Office + Windows con licenza lifetime (Codice coupon “SGO62”)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 31,15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,59€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 37,99€
- Visio Professional 2024 – 1 PC – 55,99€
- Project Professional 2024 – 1 PC – 55,99€
Altri strumenti software in offerta
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99€
- IObit Driver Booster 13 – 17,69€
- Ashampoo Office 9 – 30,99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13,63€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
- EaseUS Disk Copy Pro – abbonamento 1 mese – 13,93€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21,99€
Perché scegliere Godeal24?
Scegliere un rivenditore software affidabile è importante quanto trovare un buon prezzo. Godeal24 offre una modalità sicura e pratica per acquistare licenze software, con una garanzia sulla validità e sul funzionamento delle chiavi acquistate. Gli ordini vengono consegnati in formato digitale, senza costi di spedizione o spese nascoste. I clienti possono inoltre accedere al supporto tecnico gratuito prima e dopo l’acquisto, per facilitare attivazione e utilizzo.
Godeal24 ha costruito una reputazione solida tra i clienti a livello internazionale, con migliaia di recensioni e una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot. Per chi cerca licenze software convenienti da un rivenditore attento ad acquisti sicuri, chiavi valide e assistenza reattiva, Godeal24 rappresenta un’opzione semplice e diretta.
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