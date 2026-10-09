Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB

Microsoft ha inviato un’email agli abbonati per comunicare due novità relative ai piani Microsoft 365 Family e Personal. Quella positiva è l’accesso alle funzionalità AI di Copilot da parte di tutti gli utenti. Quella negativa è la riduzione dello spazio di storage condiviso. Come era facile prevedere sono scoppiate le proteste. Alcuni consigliano di disattivare il rinnovo automatico.

Condivisione di Copilot per indorare la pillola?

A metà gennaio 2025, l’azienda di Redmond ha annunciato i nuovi prezzi dei piani Microsoft 365 Personal e Family (99 e 129 euro/anno, rispettivamente). L’incremento di 30 euro/anno è stato giustificato con l’aggiunta di Copilot (che nessuno aveva chiesto). Dall’inizio di ottobre 2025 è disponibile anche il piano Microsoft 365 Premium a 219 euro/anno.

Le funzionalità AI erano accessibili solo al titolare dell’abbonamento (Family o Premium). Microsoft ha comunicato che questa restrizione è stata eliminata. Ora tutti gli utenti (fino ad un massimo di sei) possono utilizzare Copilot. È stata aggiunta anche l’opzione per gestire l’accesso dei minori. I limiti d’uso sono ora condivisi tra tutte le funzionalità AI (in precedenza erano separati).

Terminate le buone notizie, ecco quelle cattive. Tutti i nuovi abbonati a Microsoft 365 Family e Premium avranno 2 TB di spazio di storage condiviso su OneDrive. Questa modifica verrà inoltre applicata al primo rinnovo dell’abbonamento dopo il 2 maggio 2027 (sul sito di supporto è scritto 1 aprile 2027). Finora era 6 TB.

Microsoft afferma che adesso c’è una maggiore flessibilità. In precedenza, il singolo utente non poteva usare lo spazio assegnato agli altri cinque (1 TB a testa). Ora può invece usare tutti i 2 TB. Se lo spazio occupato supera già questa soglia, gli abbonati dovranno acquistare storage aggiuntivo o passare al piano Microsoft 365 Pro (110 euro/mese) che offre 5 TB di storage condiviso.

Ovviamente sono scoppiare le proteste di molti abbonati. Alcuni di essi consigliano di disattivare il rinnovo automatico, scegliere un servizio alternativo o acquistare un NAS.