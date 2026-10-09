Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba

La Fatturazione Elettronica di Aruba consente di inviare e ricevere fatture senza complicazioni, nonché di aggiungere di volta in volta nuove funzionalità, fino ad avere tra le mani un gestionale completo. I nuovi utenti possono acquistare il servizio e provare tutti i servizi aggiuntivi a 1 euro + IVA per tre mesi, con rinnovo a partire da 29,90 euro + IVA all’anno.

Si adatta a diverse esigenze, da quelle delle partite IVA in regime forfettario a quelle delle aziende. Accessibile ovunque, sia da smartphone che da browser web, si rivela da una parte un servizio semplice e conveniente, dall’altra un gestionale completo di tutto.

Con il servizio di Aruba è possibile gestire le proprie fatture da computer, smartphone e tablet. Diverse le funzionalità specifiche presenti, molte delle quali per chi opera in regime forfettario, come la configurazione della cassa previdenziale predefinita, il bollo automatico in fattura, il calcolatore automatico delle imposte, la dashboard personalizzabile, i codici IVA predefiniti, il monitoraggio del fatturato e le fatture in proforma.

Come accennato nell’introduzione, una delle caratteristiche distintive è la possibilità di arricchire la Fatturazione Elettronica con moduli e servizi. Ad esempio, il modulo Documenti permette di gestire l’intero ciclo di vendita, dal preventivo alla fattura elettronica, mentre il modulo Incassi e Pagamenti aiuta a gestire entrambi su rate e fatture.

Un’altra funzionalità utile è Supervisore360, tramite cui ciascun utente può delegare commercialisti o professionisti alla gestione del servizio. Aruba dà modo di definire i permessi con cui operare, in questo modo si continua ad avere il pieno controllo.

Fatturazione Elettronica conferma di essere flessibile anche nel concedere la possibilità di aggiungere lo spazio di cui si ha bisogno in qualsiasi momento. Per ogni GB aggiuntivo la spesa è pari a 29,90 euro più IVA l’anno, mentre la verifica dello spazio a disposizione può essere effettuata direttamente dal pannello di controllo.