Migliori Piattaforme per Creare e Vendere Corsi Online (2024)

Edoardo D'amato Pubblicato il 17 dic 2024

Negli ultimi anni, i corsi online si sono affermati come uno strumento tra i più apprezzati per la diffusione di conoscenze e competenze. Questa modalità formativa, caratterizzata da flessibilità e accessibilità, offre opportunità notevoli sia per chi apprende sia per chi insegna. Tuttavia, creare e vendere un corso online di successo richiede molto più della semplice produzione di contenuti: la loro gestione e promozione è altrettanto fondamentale. Da questo punto di vista la scelta della piattaforma giusta è il primo passo determinante per realizzare un progetto di e-learning funzionale e accattivante.

Questa guida è stata concepita per rispondere all’esigenza di individuare le migliori piattaforme per vendere corsi online, fornendo informazioni complete e dettagliate. L’obiettivo è quello di analizzare le opzioni più efficaci per progettare, promuovere e commercializzare contenuti formativi, valutandone le funzionalità, i vantaggi e i costi associati.

Attraverso un’analisi approfondita, verranno esplorati aspetti fondamentali come le caratteristiche necessarie perché un tool di questo tipo possa considerarsi ottimale, le opportunità di marketing e promozione integrate e i criteri per una scelta consapevole, bilanciando qualità e prezzo. Professionisti ed educatori avranno così un supporto nella scelta degli strumenti più indicati rispetto alle proprie esigenze.

Come Creare e Vendere Corsi Online

La creazione e la vendita di corsi online rappresentano un’opportunità concreta per monetizzare competenze e raggiungere un pubblico globale. Esistono diverse modalità per sviluppare e promuovere un corso, ognuna con vantaggi e svantaggi che rispondono a esigenze diverse, vediamo le principali:

Sito web dedicato : un sito su cui caricare i propri corsi dà il massimo controllo su ogni aspetto, dall’esperienza utente alle grafiche e layout. Questa opzione consente di costruire un’identità unica e di gestire direttamente le relazioni con gli studenti. Tuttavia, richiede competenze tecniche o il supporto di professionisti per lo sviluppo e la manutenzione, oltre a un budget iniziale più elevato;

: un sito su cui caricare i propri corsi dà il massimo controllo su ogni aspetto, dall’esperienza utente alle grafiche e layout. Questa opzione consente di costruire un’identità unica e di gestire direttamente le relazioni con gli studenti. Tuttavia, richiede o il supporto di professionisti per lo sviluppo e la manutenzione, oltre a un budget iniziale più elevato; Piattaforme specializzate : strumenti come GetResponse, Thinkific o Podia forniscono un ambiente già pronto per la creazione e la vendita di corsi. Offrono funzionalità integrate come hosting dei contenuti, strumenti di marketing e analisi. Sono facili da usare e richiedono meno competenze tecniche, ma comportano costi di abbonamento e alcune limitazioni nell’aspetto grafico o nella gestione della proprietà dei dati;

: strumenti come GetResponse, Thinkific o Podia forniscono un ambiente già pronto per la creazione e la vendita di corsi. Offrono funzionalità integrate come hosting dei contenuti, strumenti di marketing e analisi. Sono facili da usare e richiedono meno competenze tecniche, ma comportano costi di abbonamento e alcune limitazioni nell’aspetto grafico o nella gestione della proprietà dei dati; Aggregatori di corsi: mettono a disposizione una vasta platea di utenti già consolidata, semplificando la fase di promozione. Sono ideali per chi desidera concentrarsi solo sulla produzione del corso, ma il margine di guadagno è più basso, poiché trattengono una percentuale rilevante sulle vendite. Inoltre la competizione interna è elevata.

Migliori Piattaforme per Creare Corsi Online

Rispetto all’uso di un sito web creato su misura o agli aggregatori di lezioni, le piattaforme per creare corsi online sono più facili da usare e più convenienti a livello economico. In questa classifica abbiamo riunito le migliori, con un approfondimento sulle funzioni e uno specchietto dei pro e contro.

1. GetResponse

Una delle piattaforme per vendere corsi online più innovative e apprezzate dagli utenti è GetResponse. I suoi punti forti sono la semplicità di utilizzo e la personalizzazione tramite un editor e 7 diverse tipologie di contenuti da sviluppare per i propri studenti (tra questi testi, audio, webinar, quiz interattivi). La parte di sviluppo dei corsi viene facilitata grazie all’AI Course Creator, una funzionalità di intelligenza artificiale che produce contenuti su richiesta.

Le funzioni sono alla portata di tutti, anche chi non ha molta familiarità con strumenti del web o la programmazione. Si può anche integrare il proprio sito WordPress e rilasciare certificati di partecipazione.

GetResponse è particolarmente apprezzata perché integra anche strumenti di marketing per la loro promozione. In primis, l’email marketing. In sostanza, una volta creati uno o più corsi, è possibile promuoverli direttamente via email e newsletter, con l’aiuto di vari template disponibili o l’IA. L’email marketing integrato permette anche di salvare i contatti degli iscritti ai corsi creati direttamente nella propria lista contatti, così da agevolare la comunicazione con gli iscritti. La piattaforma permette anche di creare newsletter a pagamento. Dà anche la possibilità di inviare email automatiche ai contatti in risposta a specifiche azioni o a intervalli di tempo stabiliti grazie alla funzione Autoresponder. Tra i tool di marketing va menzionata anche l’opzione delle landing page e dei siti web, con dominio personalizzato e altre funzionalità, come il modulo d’iscrizione e pop-up.

Per quanto riguarda i prezzi, GetResponse (recensione completa a questo link) propone un piano apposito per i creatori di corsi per la “Monetizzazione dei contenuti”. Il prezzo è di 36,89€ al mese (piano annuale) e include, oltre a tutte le funzioni citate, la possibilità di ottenere un massimo di 500 partecipanti attivi mensilmente, corsi illimitati. Non sono applicate commissioni per le transazioni ed è possibile provare gratis tutte le funzioni per 30 giorni, senza bisogno di carta di credito.

Pro Semplicità nella creazione dei corsi

Tool di marketing per la promozione

Potenziato dall'AI

Commissioni zero e margini elevati

Prova gratis di 30 giorni Contro Adatta a chi ha già un pubblico o una lista di contatti attiva

Personalizzazione dei modelli limitata per chi ha esigenze di design specifiche

2. Kajabi

Un’altra ottima piattaforma di vendita corsi online è Kajabi, che propone anche modalità alternative di insegnamento, come coaching dal vivo e podcast. Accanto agli strumenti per la creazione dei contenuti, mette a disposizione funzionalità avanzate di marketing, analisi e automazione, oltre alla possibilità di avviare un blog.

Consente di creare pacchetti personalizzati, offerte mirate, coupon e campagne email, offrendo un’esperienza utente integrata e fluida. Inoltre, con Kajabi è più semplice costruire e gestire liste email, coltivando l’audience senza dover ricorrere a servizi esterni. Fornisce anche opzioni per promuovere i corsi, come la creazione di siti web, landing page e funnel di vendita.

Un grande vantaggio è che non trattiene alcuna percentuale sui guadagni. Per quanto concerne i costi, Kajabi propone quattro diversi piani di abbonamento, ciascuno con un set di funzionalità crescenti. I prezzi partono da circa 27$ al mese per il piano base.

Pro Facilità d'uso con interfaccia intuitiva e modelli predefiniti

Strumenti di marketing avanzati

Modalità alternative di insegnamento

Gestione dei pagamenti semplificata grazie a integrazione con Stripe e PayPal

Non trattiene percentuali sui guadagni Contro Richiede un impegno diretto dell'utente in gran parte delle attività di marketing

Costi relativamente alti rispetto ai competitor

Funzionalità avanzate solo nei piani superiori

3. Udemy

Udemy è un’app molto conosciuta nell’ambito dell’istruzione online, con milioni di studenti e oltre 15.000 aziende partner. Su questo portale chiunque può creare un corso gratuitamente, ma per iniziare a guadagnare è necessario essere approvati come istruttore premium, un processo gratuito che richiede generalmente circa due giorni. Si presenta come uno dei più grandi marketplace per corsi online, con oltre 80.000 corsi disponibili. Da questo punto di vista, ha vantaggi e svantaggi rispetto ad altri competitors più indipendenti. Un punto di forza è la possibilità di accedere a un vasto pubblico senza dover creare da zero una struttura scolastica digitale. Udemy si occupa di tutti gli aspetti tecnici e organizzativi, lasciando agli istruttori il compito di concentrarsi esclusivamente sui contenuti.

Gli istruttori hanno accesso a una dashboard dettagliata con dati analitici, quiz e opzioni di valutazione automatica. La piattaforma è progettata per supportare al meglio i nuovi creatori di contenuti: mette a disposizione consigli su come utilizzare attrezzature video e feedback per migliorare i corsi.

Tuttavia, la concorrenza è molto intensa, e per avere successo è necessario investire tempo e risorse nel marketing, in quanto non basta caricare un corso per ottenere visibilità e guadagni immediati. E se la creazione di corsi non prevede costi iniziali, Udemy trattiene una percentuale su tutti i guadagni. Se il corso viene acquistato attraverso una promozione dell’utente, si ottiene il 97% delle entrate. Tuttavia, per acquisti derivanti dalle promozioni di Udemy, la percentuale scende al 37%.

Pro Vasta platea a cui vendere i propri corsi

Supporto per i principianti

Facilità di utilizzo

Opzioni di marketing incluse

Analisi delle metriche avanzate Contro Gli studenti sono clienti di Udemy, non di chi fa il corso

Commissioni alte sui guadagni

Concorrenza molto elevata

4. Docety

La lista delle piattaforme per creare corsi online continua con Docety, strumento di e-learning italiano, progettato per facilitare l’incontro tra esperti e utenti alla ricerca di formazione personalizzata. Si distingue per la sua flessibilità, offrendo diverse modalità di apprendimento che includono lezioni private, seminari online e videocorsi. La sua struttura è pensata per adattarsi sia alle esigenze di chi vuole approfondire conoscenze specifiche sia di chi desidera insegnare in un ambiente professionale e interattivo.

Funziona in modo intuitivo: gli utenti possono registrarsi gratuitamente e accedere a un’ampia varietà di contenuti formativi. Con le lezioni private si possono stabilire appuntamenti con un coach per sessioni individuali, personalizzando tempi e argomenti. I seminari online sono pensati per gruppi e si svolgono in tempo reale, con la possibilità di interagire con il docente e gli altri partecipanti tramite tecnologie come webcam, microfono e chat. Infine, i videocorsi rappresentano un’opzione comoda per chi preferisce apprendere in modo autonomo, accedendo ai contenuti registrati in qualsiasi momento.

Dal punto di vista economico, la registrazione su Docety è gratuita, ma i costi per accedere ai contenuti formativi variano in base al coach e al tipo di lezione. Gli utenti possono acquistare pacchetti di crediti per usufruire dei servizi, mentre i coach possono stabilire i propri prezzi per le lezioni e i corsi offerti.

Pro Possibilità di personalizzare i percorsi formativi

Interfaccia semplice e intuitiva

Varie modalità di apprendimento

Si possono definire i propri prezzi

Completamente italiana Contro Dipendenza dalla visibilità e dalla competitività della piattaforma per attirare studenti

Necessità di promuovere attivamente i propri corsi per emergere tra gli altri esperti

Percentuale trattenuta sui guadagni

5. Thinkific

La selezione delle migliori piattaforme per creare corsi online prosegue con Thinkific, servizio progettato per creare, gestire e personalizzare lezioni online in modo semplice ed efficiente. Oltre alla progettazione del corso, dispone di strumenti per gestire i contatti, monitorare i progressi degli studenti e mantenerli coinvolti attraverso email automatizzate e check-in programmati.

Assicura un alto livello di personalizzazione. Si possono costruire pagine con facilità grazie a un sistema drag-and-drop che dà la possibilità di posizionare elementi che si desiderano direttamente sulla pagina, oppure scegliere tra numerosi template preimpostati. Per chi desidera un controllo maggiore, è fattibile una personalizzazione ulteriore dei contenuti utilizzando HTML e CSS.

Thinkific supporta anche un’ampia gamma di integrazioni con oltre 1.500 strumenti di marketing, tra cui Typeform e Google Analytics. Perciò risulta altamente scalabile e adatta a insegnanti di ogni livello di esperienza. Altro aspetto interessante è l’integrazione con app di terze parti, accessibile attraverso il Thinkific Store. Ad esempio, ci si può collegare a Zoom per offrire lezioni dal vivo, ampliando ulteriormente le possibilità di interazione con gli studenti.

Venendo ai prezzi, il piano Basic parte da 36$ al mese e include corsi illimitati e funzionalità avanzate. C’è uno sconto fino al 25% scegliendo la fatturazione annuale.

Pro User-friendly

Sistema drag-and-drop

Opzioni di personalizzazione attraverso HTML e CSS

Può contare su oltre 1500 strumenti di marketing

Integrazione con app esterne Contro Temi della landing page piuttosto datati

App mobile migliorabili

Opzioni di interazione con la community non molto sviluppate

6. Podia

Podia è una piattaforma all-in-one progettata per facilitare la creazione e la vendita di prodotti digitali come corsi online e webinar. Ideale per creatori di contenuti, educatori e professionisti, offre un’interfaccia essenziale con cui costruire e gestire contenuti senza competenze tecniche. Come Thinkific, anche Podia integra un editor drag-and-drop per la personalizzazione di siti web, pagine di vendita e blog, consentendo agli utenti di creare un’esperienza coerente e in linea con il proprio brand.

Tra le sue caratteristiche principali, supporta la vendita di webinar dal vivo, sessioni di coaching e altri servizi digitali. Inoltre, include funzionalità di email marketing, permettendo agli utenti di gestire le comunicazioni con il proprio pubblico direttamente dalla piattaforma. La possibilità di creare una community interattiva aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento tra gli studenti e il creatore del corso, rendendo l’apprendimento più collaborativo. E l’integrazione con app esterne come Google Analytics, Zapier e ActiveCampaign estende le capacità di marketing e analisi.

Per quanto riguarda i costi, Podia propone tre piani di abbonamento, con prezzi a partire da 33$ al mese per il piano Mover. Scegliendo la fatturazione annuale, si ottiene uno sconto significativo. Non applicando commissioni sulle transazioni, Podia garantisce che tutti i guadagni rimangano al creatore.

Pro Realizzazione contenuti senza bisogno di competenze tecniche

Community interattiva

Compatibile con app esterne

Nessuna commissione sulle transazioni

Costi trasparenti e concorrenziali Contro Strumenti di marketing un po' carenti

Personalizzazione del design limitata

Opzioni per l'ottimizzazione nei motori di ricerca troppo basilare

Vantaggi di una Piattaforma per Corsi Online

Le piattaforme per creare corsi online sono una risorsa preziosa per chiunque voglia condividere conoscenze o apprendere nuove competenze in un mondo sempre più digitale. Offrono un ambiente strutturato e flessibile per la creazione, distribuzione e fruizione dei contenuti formativi, rendendo l’apprendimento accessibile a chiunque, ovunque e in qualsiasi momento.

Ecco un riassunto dei principali vantaggi:

Accessibilità globale : permettono di raggiungere un pubblico internazionale senza limiti geografici. Questo significa che un corso creato in una lingua o su un tema specifico può essere fruibile da studenti di tutto il mondo, aumentando la portata e l’impatto del contenuto;

: permettono di raggiungere un pubblico internazionale senza limiti geografici. Questo significa che un corso creato in una lingua o su un tema specifico può essere fruibile da studenti di tutto il mondo, aumentando la portata e l’impatto del contenuto; Flessibilità di apprendimento : gli studenti possono accedere ai corsi quando vogliono e da qualsiasi dispositivo. Questo aspetto è particolarmente utile per chi ha impegni lavorativi o personali e ha bisogno di un percorso formativo che si adatti al proprio ritmo;

: gli studenti possono accedere ai corsi quando vogliono e da qualsiasi dispositivo. Questo aspetto è particolarmente utile per chi ha impegni lavorativi o personali e ha bisogno di un percorso formativo che si adatti al proprio ritmo; Costi ridotti : rispetto alla formazione tradizionale in aula, le piattaforme online eliminano costi come l’affitto di spazi fisici, materiali stampati e spostamenti. Inoltre, per i creator, i costi iniziali sono limitati;

: rispetto alla formazione tradizionale in aula, le piattaforme online eliminano costi come l’affitto di spazi fisici, materiali stampati e spostamenti. Inoltre, per i creator, i costi iniziali sono limitati; Strumenti integrati per la gestione e il marketing : funzionalità come il monitoraggio delle metriche, l’email marketing e l’automazione semplificano la gestione delle attività formative e aumentano l’efficienza;

: funzionalità come il monitoraggio delle metriche, l’email marketing e l’automazione semplificano la gestione delle attività formative e aumentano l’efficienza; Personalizzazione dei contenuti : i corsi personalizzati rispondono alle esigenze specifiche del pubblico target. Questo può includere l’uso di video, quiz, certificati di completamento e persino contenuti interattivi;

: i corsi personalizzati rispondono alle esigenze specifiche del pubblico target. Questo può includere l’uso di video, quiz, certificati di completamento e persino contenuti interattivi; Apprendimento continuo e aggiornamenti: le piattaforme online permettono di aggiornare facilmente i contenuti dei corsi, garantendo che gli studenti abbiano accesso alle informazioni più recenti e rilevanti.

Chi può Creare un Corso Online

Creare un corso online è un’opportunità accessibile a chiunque abbia conoscenze o competenze da condividere, indipendentemente dal livello di esperienza o dal titolo professionale. Non esistono requisiti formali obbligatori per iniziare: la vera chiave del successo risiede nella capacità di offrire contenuti di valore che rispondano a esigenze specifiche di un pubblico ben definito.

Pur non essendo necessario essere professionisti in senso stretto, avere una solida padronanza della materia trattata è fondamentale per creare corsi di qualità e conquistare la fiducia degli studenti. Anche chi non possiede qualifiche ufficiali può monetizzare le proprie competenze, purché sia in grado di dimostrarle attraverso esempi concreti, risultati ottenuti o testimonianze. Per alcuni settori particolarmente tecnici o regolamentati, però, una certificazione o esperienza professionale potrebbe aumentare la credibilità e il valore percepito del corso.

Quanto costa Creare un Corso Online

Creare un corso online comporta costi variabili, che dipendono dalla complessità e dalle risorse necessarie. Tra le principali spese ci sono quelle per la progettazione del contenuto, come ad esempio la ricerca di mercato e la creazione di materiali didattici, e quelle per la produzione, che includono attrezzature per video e software di editing. Anche la promozione gioca un ruolo decisivo, con investimenti in pubblicità, email marketing e branding per raggiungere il pubblico desiderato.

Piattaforme come GetResponse rappresentano una soluzione ideale per ottimizzare i costi. Il motivo è semplice: oltre ai vari tool per creare il corso, hanno anche strumenti integrati per gestire contenuti e promozioni, riducendo la necessità di sviluppare infrastrutture tecniche complesse o investire in hosting personalizzati. Con costi che vanno da 10 a 100 euro circa al mese, consentono di iniziare rapidamente e con un investimento contenuto, scalando poi in base alle esigenze.

Come scegliere una Piattaforma

La scelta della piattaforma per creare e vendere corsi online è una decisione fondamentale, poiché influenzerà la qualità dell’esperienza formativa, la gestione degli studenti e il successo generale del progetto. Ognuna ha caratteristiche uniche, e valutarle attentamente in base alle proprie esigenze può fare la differenza tra un progetto che decolla e uno che fatica a raggiungere il suo potenziale. Di seguito, i principali fattori da considerare per scegliere quella più adatta al proprio progetto.

Facilità d’uso : dovrebbe essere intuitiva, sia per chi crea i corsi che per gli studenti. Contribuiscono a facilitare le operazioni un’interfaccia user-friendly, l’editor drag-and-drop e l’aggiunta dell’ intelligenza artificiale per la creazione di pagine e corsi;

: dovrebbe essere intuitiva, sia per chi crea i corsi che per gli studenti. Contribuiscono a facilitare le operazioni un’interfaccia l’editor drag-and-drop e l’aggiunta dell’ per la creazione di pagine e corsi; Strumenti di marketing : le funzionalità di marketing integrate, come email automation, creazione di funnel di vendita e integrazione con piattaforme pubblicitarie, sono essenziali per promuovere efficacemente i corsi senza dover ricorrere a soluzioni esterne;

: le funzionalità di marketing integrate, come email automation, creazione di funnel di vendita e integrazione con piattaforme pubblicitarie, sono essenziali per promuovere efficacemente i corsi senza dover ricorrere a soluzioni esterne; Strumenti di analisi : monitorare le prestazioni del corso è cruciale per ottimizzare l’esperienza degli studenti e migliorare i risultati. Dashboard con dati su iscrizioni, progressi degli studenti e tassi di completamento aiutano a identificare aree di miglioramento;

: monitorare le prestazioni del corso è cruciale per ottimizzare l’esperienza degli studenti e migliorare i risultati. Dashboard con dati su iscrizioni, progressi degli studenti e tassi di completamento aiutano a identificare aree di miglioramento; Costi e commissioni : è importante considerare il costo mensile o annuale e le eventuali commissioni sulle vendite per valutare la sostenibilità economica del progetto;

: è importante considerare il costo mensile o annuale e le eventuali commissioni sulle vendite per valutare la sostenibilità economica del progetto; Assistenza clienti: un supporto efficiente può fare la differenza, soprattutto quando si affrontano problemi tecnici o per sfruttare al meglio le funzionalità disponibili. Piattaforme con assistenza 24/7 o risorse di formazione dedicate, come tutorial e guide, garantiscono un’esperienza più fluida e professionale.

Consigli finali

Quando si sceglie una piattaforma per corsi online, è essenziale bilanciare la qualità dei contenuti con la capacità di monetizzarli e venderli efficacemente. Creare un corso non basta: una buona piattaforma deve offrire opzioni valide per promuoverlo, gestire i contatti e monitorare i risultati, rendendo tutto il processo fluido e professionale. In questo contesto, GetResponse è una scelta strategica grazie alla sua combinazione di soluzioni per la creazione di contenuti e funzionalità avanzate di marketing. Con la possibilità di integrare email automation, funnel di vendita e webinar direttamente nella piattaforma aggiungere e coinvolgere il pubblico in modo mirato sarà più facile. Inoltre, il modello di pricing trasparente e l’assenza di commissioni sulle vendite garantiscono che ogni guadagno rimanga al creator. Scegliere una piattaforma per creare corsi online come GetResponse significa avere una versatilità che non solo facilita la creazione del corso, ma trasforma anche la vendita e la promozione in un processo intuitivo ed efficace.

Domande Frequenti sulle Migliori Piattaforme per Creare Corsi Online Dove pubblicare corsi online? I corsi online possono essere pubblicati su piattaforme dedicate che offrono strumenti per la creazione, gestione e promozione dei contenuti, con soluzioni che variano per visibilità, personalizzazione e controllo sui guadagni. Cosa si intende per LMS (Learning Management System)? Un LMS (Learning Management System) è una piattaforma software progettata per creare, gestire, distribuire e monitorare corsi o programmi di formazione online. Viene utilizzata in ambiti educativi e aziendali per organizzare contenuti, tracciare i progressi degli studenti e offrire strumenti di valutazione e comunicazione. Quali sono gli obblighi fiscali di chi crea e vende corsi online? Chi crea e vende corsi online deve adempiere a obblighi fiscali specifici, come l’apertura della partita IVA e la corretta gestione dell’IVA, che varia in base alla natura dei corsi (live o pre-registrati). Una consulenza professionale è fondamentale per garantire la conformità alle leggi.