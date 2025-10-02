Microsoft 365 Premium: cosa c'è nel nuovo abbonamento

Microsoft 365 Premium è il nuovo abbonamento proposto dal gruppo di Redmond che unisce le sue funzionalità AI più avanzate alle applicazioni classiche del pacchetto Office come Word, Excel e PowerPoint, aggiungendo cloud storage e protezioni per la sicurezza. Accessibile da una a sei persone, è già disponibile al prezzo mensile di 22 euro oppure a 219 euro all’anno.

AI e app nell’abbonamento Microsoft 365 Premium

La formula appena introdotta non va a sostituire quelle già presenti (Personal e Family), ma le affianca. Riportiamo di seguito l’elenco delle caratteristiche incluse, prelevato direttamente dalle pagine del sito ufficiale.

Da una a sei persone;

ogni utente può utilizzare fino a cinque dispositivi contemporaneamente;

compatibile con PC, Mac, iPhone, iPad e smartphone e tablet con Android;

fino a 6 TB di archiviazione nel cloud sicura (1 TB a persona);

app per la produttività con Microsoft Copilot:

limiti di utilizzo più elevati per alcune funzionalità di Copilot;

accesso alle funzionalità di Copilot attualmente offerte in esclusiva agli abbonati Premium;

editor e creatore di immagini basati sull’IA di Microsoft Designer;

editor di video Clipchamp con filtri ed effetti in esclusiva;

sicurezza avanzata di Microsoft Defender per i tuoi dati e dispositivi personali;

protezione ransomware di OneDrive per foto e file;

supporto continuo quando serve.

Rimane da capire quale sia il destino della sottoscrizione Copilot Pro, lanciata a inizio 2024 e finora proposta per 18 euro al mese. L’azienda ha dichiarato alla redazione di CNBC che non verrà eliminata, ma tutti i riferimenti sul sito ufficiale reindirizzano al nuovo piano e non risulta più possibile acquistarla.

L’annuncio di Microsoft 365 Premium rappresenta un’ulteriore conferma di come il gruppo di Redmond punti ormai quasi esclusivamente sulle formule di abbonamento per l’accesso ai propri software e servizi. Una ben precisa strategia di business che si manifesta anche sul fronte gaming, come testimonia il riassetto di Xbox Game Pass che sta facendo discutere.