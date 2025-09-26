Microsoft apre il suo marketplace per agenti e app AI

Microsoft ha aperto un nuovo marketplace per app e agenti AI, rivolto ad aziende e sviluppatori. L’idea è creare un posto dove vendere e comprare soluzioni AI che vanno oltre i semplici plugin. Gli agenti possono svolgere lavori complessi, come gestire le vendite, rispondere ai clienti, analizzare i bilanci, persino occuparsi di processi aziendali completi.

Arriva il marketplace di Microsoft per app e agenti AI

Il marketplace si integra con Copilot Studio, lo strumento che consente di creare agenti AI su misura. Le aziende possono sviluppare agenti specifici per i propri flussi di lavoro, oppure scegliere tra quelli già disponibili per accelerare processi come la gestione ordini, la pianificazione operativa o il supporto tecnico. Ogni agente AI può essere configurato per interagire con dati aziendali, CRM, documenti e strumenti Microsoft 365.

Il nuovo store di Microsoft non è solo una vetrina, è un modo anche per monetizzare soluzioni AI. Gli sviluppatori possono pubblicare agenti e app, renderli disponibili ad altri utenti e aziende, e ricevere feedback direttamente dalla community. Microsoft vuole creare un sistema dove l’AI sia disponibile per tutti, facile da usare, con la possibilità di adattarla alle proprie esigenze.

Un passo verso l’AI come infrastruttura

Con questo store, Microsoft sta puntando tutto sull’AI come base del lavoro del futuro. L’idea è che questi agenti diventino colleghi digitali a tutti gli effetti, non solo strumenti di supporto. Si integrano nei processi aziendali e imparano col tempo. Il marketplace potrebbe essere solo l’inizio di come le aziende useranno e condivideranno l’intelligenza artificiale.