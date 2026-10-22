Claude Duet, l'agente AI di Anthropic: cosa fa e come provarlo

Anthropic ha appena presentato Duet come risposta a Muse di Meta e a Dots di OpenAI. Il target sono i professionisti e i titolari di piccole imprese. Duet esce come “research preview”. Si trova come app autonoma su iOS e Android e dentro Claude sul web. Sotto il cofano “batte” Claude Opus 5.5.

Un agente AI che gestisce mail, riunioni e dashboard

Ogni mattina Duet manda un breve riassunto delle cose più importanti che passano per le app collegate. Tiene d’occhio mail, messaggi e il resto e scrive solo quando c’è qualcosa che merita davvero attenzione. Un collega così, nella vita vera, varrebbe oro…

Si possono affidare anche dei compiti. Si va dalle cose da segreteria, come fissare riunioni, a lavori più complessi: dashboard che mettono insieme decine di strumenti, previsioni finanziarie o di vendita, prototipi, web app.

Duet si porta dietro la memoria, le competenze e le app già collegate a Claude. In più ha una macchina virtuale con un browser, dove lavora per conto dell’utente. In pratica ha un suo piccolo ufficio, con un portatile che non si vede, su cui naviga, clicca e smanetta mentre si fa altro.

Una volta dentro l’ufficio, però, non fa quello che gli pare. Prima di ogni passo importante, come un pagamento o cancellare qualcosa, scrive e aspetta il via libera.

Siccome Duet può mettere le mani su informazioni delicate, Anthropic ha aggiunto un classificatore dedicato e un nuovo prompt di sistema per la sicurezza. Il loro compito è respingere le richieste di condividere le informazioni di livello più alto, quelle da cassaforte, come i numeri delle carte di credito. Certo, bisogna ancora vedere quanto reggeranno alla prova dei fatti.

L’onestà che non guasta

Anthropic ammette i limiti. Duet è una “versione iniziale” e può ancora fraintendere una conversazione o valutare male l’urgenza di una situazione. Il rischio è ricevere una notifica per qualcosa di irrilevante e non essere avvisati quando serve davvero. Per un assistente il mestiere sta tutto lì, quindi non è un dettaglio.

Va peggio con le commissioni personali, come prenotare biglietti Lì, dice l’azienda, non è così forte. Per la serie: uomo avvisato, mezzo salvato.

Disponibilità

Per ora si entra in lista d’attesa. Per usarlo serve un abbonamento Pro o Max a Claude, e bisogna trovarsi negli Stati Uniti. Per tutti gli altri, tocca aspettare.