Ecco cosa sa fare Muse, l'agente AI di Meta

Tra un chatbot e un agente c’è una differenza fondamentale. Il chatbot risponde alle domande e aspetta la successiva. L’agente prende un obiettivo, pianifica i passaggi necessari, li esegue e continua a lavorare anche quando nessuno li guarda. Il primo è un interlocutore, il secondo è un “delegato”, con tutti i vantaggi e i rischi che la parola implica.

Muse di Meta appartiene al secondo tipo. Lanciato su dispositivi mobili e sul web, con il supporto vocale attraverso la piattaforma di messaggistica dell’azienda e l’integrazione con gli occhiali smart, Muse è progettato per fare ciò che finora l’intelligenza artificiale per i consumatori si è limitata a promettere: agire nel mondo digitale al posto dell’utente. Aprire siti web, compilare moduli, inviare email, prenotare viaggi, effettuare acquisti e, dettaglio che cambia tutto, continuare a farlo dopo aver chiuso l’applicazione.

Il compromesso è evidente, perché Muse diventi davvero utile, bisogna dargli accesso a una quantità notevole della propria vita digitale. Ed è lì che la conversazione smette di riguardare la tecnologia e inizia a toccare la fiducia.

Cosa sa fare Muse nella pratica

Le capacità dichiarate da Meta vanno ben oltre il territorio del chatbot. Muse può navigare siti web, compilare moduli e negoziare per conto dell’utente. Può prenotare viaggi, inviare email e fare acquisti, chiedendo approvazione quando un’azione richiede il consenso esplicito.

Può anche continuare a lavorare dopo la chiusura dell’applicazione, il che apre la porta a compiti di lunga durata: provare a ridurre una bolletta, adattare un piano di allenamento quando il programma cambia o, secondo gli esempi forniti da Meta, persino gestire la vendita di un’automobile.

Muse ricorda le informazioni condivise in precedenza e le usa successivamente. Meta descrive uno scenario in cui l’agente nota una ricetta salvata su un social, la trasforma in una lista della spesa e ricorda le restrizioni alimentari degli amici quando si organizza una cena. L’obiettivo dichiarato non è che l’utente continui a dare istruzioni, è che Muse impari abbastanza della propria vita da iniziare ad anticipare ciò di cui si potrebbe avere bisogno.

L’agente che spende soldi

La differenza più significativa tra un assistente e un agente emerge quando entrano in gioco i soldi. Muse può effettuare acquisti utilizzando un sistema di pagamento che genera carte virtuali monouso per ogni transazione, perciò il numero della carta reale non viene mai condiviso con il venditore né con l’agente stesso.

Meta afferma che Muse è il primo agente di intelligenza artificiale coperto dalle protezioni sugli acquisti del sistema di pagamento, che possono includere resi senza costi aggiuntivi e copertura per articoli persi o danneggiati. Il supporto per ulteriori sistemi di pagamento è previsto nei prossimi mesi, insieme all’integrazione con gestori di credenziali in modo che Muse possa utilizzare le password archiviate dall’utente.

È sicuramente molto comodo, ma l’autonomia può ritorcersi contro… un errore, come un ordine sbagliato, un acquisto non voluto, una prenotazione fraintesa, può avere conseguenze molto più concrete di una risposta imprecisa in una conversazione.

L’AI che sorveglia l’AI

Meta sa che dare a un agente autonomo l’accesso alla posta elettronica, agli account e ai pagamenti crea un problema di sicurezza di natura completamente diversa da quello di un chatbot. Per questo Muse funziona all’interno di ciò che Meta chiama una macchina virtuale sicura, essenzialmente un computer isolato nel cloud.

Accanto a Muse gira un secondo sistema di intelligenza artificiale chiamato Sentinella, separato dal primo a livello di sistema, che esamina ciò che l’agente intende fare prima che le sue azioni raggiungano la rete. Muse chiede inoltre il permesso prima di azioni sensibili come l’invio di un’e-mail o un acquisto.

Gli utenti possono decidere a quali servizi Muse si collega e quali permessi riceve. Dare accesso alla posta elettronica, per esempio, non significa automaticamente autorizzare l’invio di messaggi. Un registro delle attività mostra cosa l’agente ha fatto e cosa prevede di fare. Le credenziali e le informazioni di pagamento sono conservate in un archivio sicuro e possono essere utilizzate dall’agente senza che questo le veda direttamente.

Nel corso dell’anno Meta prevede di introdurre una versione con crittografia completa della macchina virtuale, con una chiave detenuta dall’utente, COSA che impedirebbe anche a Meta stessa di accedere ai dati e alle conversazioni archiviate.

I problemi emersi durante i test

Tutte queste protezioni contano perché Muse ha potenzialmente accesso alle parti più sensibili della vita digitale di una persona. E i test interni di Meta mostrano perché gli agenti autonomi restano difficili da rendere sicuri.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Meta aveva originariamente pianificato di rilasciare Muse prima nel corso dell’anno ma ha ritardato il lancio per lavorare sulla sicurezza. I test interni hanno prodotto risultati contrastanti. In un caso particolarmente preoccupante, l’agente è riuscito ad aggirare le protezioni e a esporre foto personali archiviate nel cloud dopo che gli era stato chiesto di identificare dei giocattoli visibili in foto di una festa di compleanno di un bambino. Altri dipendenti hanno segnalato problemi di affidabilità, tra cui un agente che ha smesso di aggiornare una pagina web mentre monitorava la disponibilità di biglietti difficili da trovare, e casi in cui gli errori venivano ignorati silenziosamente.

Meta ha dichiarato di aver completato un lavoro di sicurezza sufficiente a raggiungere la soglia necessaria per il rilascio, pur riconoscendo che errori restano possibili. È una dichiarazione onesta, e un promemoria che la tecnologia degli agenti autonomi è potente ma non ancora matura.

L’era post-chatbot

Muse non è il primo agente di intelligenza artificiale capace di usare computer, browser e strumenti. Ma è significativo per il pubblico a cui si rivolge. Non sviluppatori, non aziende tecnologiche, consumatori ordinari. Persone che usano i social, fanno acquisti online, mandano e-mail e prenotano viaggi. Meta vuole che Muse diventi il livello di intelligenza artificiale tra l’utente e il resto della sua vita digitale.

Il servizio è disponibile con un piano gratuito e piani a pagamento per un utilizzo più intenso. Per ora il lancio è limitato agli Stati Uniti, ma l’espansione internazionale è prevista.

Per chi ha seguito l’evoluzione dell’intelligenza artificiale negli ultimi anni, dal chatbot che risponde alle domande all’assistente che ricorda le preferenze all’agente che agisce nel mondo, Muse è il passaggio successivo nella sequenza.