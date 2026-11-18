Sam Altman, in tuta pelosa con cappuccio e faccia dipinta come una mascotte da cartone animato, partecipa a una videochiamata con Mark Zuckerberg. Non è mai successo, ma il video gira su Instagram. Lo ha pubblicato Alexandr Wang, il capo dell’intelligenza artificiale di Meta.

Perché Meta permette un video AI di Sam Altman?

Ai primi di novembre Wang ha condiviso una clip per promuovere Muse, l’agente AI di Meta pensato per il grande pubblico. Nel video, generato con l’intelligenza artificiale, ci sono quattro partecipanti: lo stesso Wang, Zuckerberg, Altman e Jolly, la mascotte antropomorfa di Muse.

Quando Altman entra nella chiamata si presenta vestito come Jolly, con una tuta pelosa e il trucco in faccia. Sembra un invitato che ha sbagliato festa e se n’è accorto troppo tardi. La didascalia dice: “When the homies meet about openai product strategy”. È una frecciata alla corsa degli agenti AI e al successo recente di Muse.

Fino a pochi anni fa un contenuto AI con una persona vera dentro scatenava dichiarazioni indignate. A volte arrivavano anche minacce di azioni legali. Oggi quella indignazione è diventata rumore di fondo. Prima delle elezioni di metà mandato, per esempio, gruppi politici hanno comprato milioni di dollari di pubblicità generata dall’AI per attaccare gli avversari.

Wang si è già costruito una reputazione particolare. C’è chi la chiama “anti-PR”, ovvero tweet a centinaia e un disprezzo dichiarato per i comunicatori tradizionali, che chiama “corposlops”. Ma un dirigente di primo piano che pubblica un video artificiale di un concorrente resta una scena fuori dall’ordinario. Lo è ancora di più su una piattaforma già criticata per come gestisce i contenuti AI.

Il caso Mia Goth, che pesa ancora

A ottobre un’immagine AI dell’attrice Mia Goth si è diffusa molto su Instagram. La sua rappresentante ha detto a The Verge che era “incomprensibile” che la piattaforma lasciasse circolare quell’immagine invece di occuparsi della “protezione e integrità” dell’immagine di una figura pubblica.

Non è un episodio isolato. Anche Scarlett Johansson compare spesso in immagini sessualizzate prodotte con l’AI. Meta in passato ha rimosso alcuni account che si spacciavano per altre persone usando il loro volto.

Il regolamento, con una crepa

Meta chiede di etichettare come AI i video che mostrano persone, e il post di Wang lo è. Per le immagini statiche non c’è lo stesso obbligo. L’immagine di Goth, quindi, circolava senza alcuna etichetta, condivisa da un account di fan con la spunta blu assegnata da Instagram. Il regolamento ha una zona grigia, e l’immagine ci è passata attraverso.

Il portavoce Tracy Clayton ha fatto notare che il post di Wang è etichettato come contenuto AI. Ha aggiunto che Altman ha messo il proprio volto a disposizione per la generazione di contenuti, come quando OpenAI ha lanciato l’app Sora, che si è riempita in fretta di finti video di Altman. Quindi il consenso di Altman, per Meta, sarebbe già agli atti. OpenAI non ha risposto alle richieste di commento.