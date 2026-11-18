È disponibile l’app di Lumo Desktop, l’incarnazione dell’assistente AI di Proton da installare su computer Windows, macOS e Linux. È il chatbot open source addestrato dalla società svizzera, la stessa che cura servizi come la VPN e l’email anonima, con l’obiettivo di fornire una tecnologia di intelligenza artificiale rispettosa della privacy, proteggendo i dati con la crittografia ad accesso zero. Nei mesi scorsi è arrivata la versione 2.0.

Il chatbot di Proton su computer con Lumo Desktop

Tra le funzionalità supportate, oltre allo scambio di messaggi e alla generazione di contenuti testuali, ci sono la creazione di immagini da prompt, editing avanzato, una ricerca sul web migliorata e citazioni delle fonti in tempo reale.

Per il download delle app desktop di Lumo rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale. La differenza con le applicazioni mobile già disponibili è l’aggiunta di caratteristiche che sfruttano il collegamento con app e file locali, gli strumenti connessi e la pianificazione delle attività.

Connettori, pianificazioni e abilità

Non è l’unica novità svelata da Proton: ci sono anche i connettori. Sono i componenti che permettono all’AI di trovare le informazioni desiderate e di eseguire le azioni richieste, ad esempio un documento sul computer o una prenotazione archiviata nella casella email. Ecco cosa possono gestire al momento.

Strumenti locali, tra cui accesso al file system, esecuzione di shell e recupero di contenuti dal browser;

Proton Mail tramite Proton Mail Bridge;

servizi di terze parti come Google Drive per i file personali, oltre a strumenti di lavoro come Jira e Confluence;

i server locali o remoti Model Context Protocol (MCP).

Ci sono poi le pianificazioni che consentono all’intelligenza artificiale di eseguire un’attività a un orario specifico oppure di ripeterla a intervalli regolari. È sufficiente descrivere l’operazione, il chatbot risponderà chiedendo eventuali dettagli mancanti e la configurazione verrà completata.

Infine, le abilità si occupano di salvare istruzioni da riutilizzare nelle conversazioni future. Possono tornare utili, ad esempio, per far sì che un’email sia scritta con lo stile dell’utente o per considerare le preferenze alimentari.

La società ha confermato l’intenzione di continuare a investire nell’infrastruttura alla base di Lumo. A questo proposito, il primo cluster NVIDIA B300, basato sugli standard OCP (Open Compute Project), è operativo in Svizzera. Una scelta coerente con il concetto di sovranità digitale.