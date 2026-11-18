Gli orari della scuola su un foglietto attaccato al frigorifero. Il calendario delle attività sportive in un’applicazione sul telefono. La lista della spesa in un’altra. Le faccende domestiche gestite a voce. Chi porta avanti una famiglia con figli sa che il problema non è la complessità delle singole attività, è che le informazioni si trovano in posti diversi e sparpagliati. Il risultato è prevedibile: si dimentica la riunione a scuola, si compra il latte due volte e nessuno ha svuotato la lavastoviglie.

L’idea di risolvere tutto con un sito unico non è originale, ma costruirlo non è proprio alla portata di tutti. Farsi fare un sito su misura costa, imparare a programmarlo richiede tempo che non c’è, e le piattaforme di costruzione con trascinamento producono risultati discutibili. OpenAI sostiene che il suo ultimo modello, GPT-6.2 Astra, fa la differenza. Si descrive cosa si vuole in linguaggio comune e il chatbot costruisce un sito funzionante, qualcosa che si può usare davvero. Una promessa ambiziosa. Vale la pena verificarla.

GPT-6.2 Astra e la promessa del codice senza codice

OpenAI ha presentato GPT-6.2 Astra insieme a GPT-6.2 Sol, un modello più leggero pensato per le attività quotidiane. Astra è il fratello più potente, con miglioramenti nella scrittura del codice, nel design visivo e nella capacità di gestire progetti che richiedono passaggi multipli. L’aspetto più interessante per chi non programma è che non si limita a generare pagine con qualche elemento grafico, è in grado di scegliere disposizioni, immagini e componenti interattivi che abbiano senso per lo scopo del sito.

La differenza tra un sito che sembra funzionare e uno che funziona davvero è tutta nei dettagli. I pulsanti devono fare qualcosa quando si premono. I dati devono aggiornarsi senza ricaricare la pagina. Le informazioni inserite devono restare al loro posto quando si torna il giorno dopo. Sono esattamente le cose che i prototipi generati dall’intelligenza artificiale tendono a sbagliare — e quelle su cui Astra promette di fare meglio.

Il prompt

La strategia è scrivere un unico prompt lungo e dettagliato, con l’istruzione esplicita di non fare domande e di prendere decisioni autonome sul design.

Prompt: Costruisci un sito completamente funzionante e interattivo che serva da centro di comando per una famiglia indaffarata con tre figli. Voglio un calendario settimanale dove posso aggiungere, modificare e spostare eventi, comprese attività scolastiche, appuntamenti e impegni familiari. Includi un pianificatore dei pasti per colazione, pranzo e cena che generi automaticamente una lista della spesa in base ai pasti selezionati. Fammi spuntare gli ingredienti dalla lista mentre faccio la spesa. Aggiungi un registro delle faccende domestiche dove posso assegnare compiti a ciascun membro della famiglia, segnarli come completati e vedere i progressi di tutti durante la settimana. Crea una pagina principale con una dashboard che mostri gli eventi del giorno, le attività in programma, la cena di stasera e le cose ancora da fare. Rendi il sito bello, moderno, adatto ai telefoni e abbastanza semplice perché lo usino sia bambini che adulti. Usa dati di esempio realistici per permettermi di testare tutto subito. Ogni pulsante, interazione con il calendario, casella di spunta e calcolo deve funzionare. Non voglio un sito statico. Conserva le modifiche in modo che le informazioni non spariscano quando aggiorno la pagina, se l’ambiente lo consente. Non farmi domande di approfondimento. Prendi decisioni di design ragionevoli e costruisci l’esperienza completa. Prima di finire, controlla il funzionamento, testa le interazioni e correggi i problemi che trovi. Dimmi cosa non sei riuscito a verificare.

Il prompt chiede deliberatamente funzioni che dipendono l’una dall’altra. Un pianificatore dei pasti è utile da solo, ma diventa interessante quando i pasti selezionati generano automaticamente la lista della spesa, e ancora di più quando gli ingredienti si possono spuntare dal telefono mentre si è al supermercato.

Astra non è veloce. Chi è abituato alla rapidità di altri modelli come Gemini 4 Hydrogen, per dirne uno, deve armarsi di pazienza. Non è un difetto, ogni modello lavora in modo diverso, e la velocità non è necessariamente un indicatore di qualità. Ma undici minuti di attesa sono undici minuti di attesa.

Durante il lavoro, il chatbot tiene aggiornati con messaggi che descrive i progressi. Sceglie autonomamente un nome per il sito (Focolare, pure carino!) e una palette di colori pacata, assegnando un colore diverso a ogni membro della famiglia. Ha collegato il calendario al pianificatore dei pasti, le quantità degli ingredienti alla lista della spesa e i progressi delle faccende alla dashboard settimanale.

Il risultato: meglio del previsto, ma con le cautele del caso

Il sito funziona, nel senso che i pulsanti rispondono, il calendario si aggiorna, la lista della spesa si popola da sola in base ai pasti scelti e le informazioni sopravvivono al ricaricamento della pagina. Per un sito generato da un singolo prompt in meno di un quarto d’ora, il risultato è notevole.

La tentazione è gridare al miracolo, ma qualche cautela è d’obbligo. Un sito che funziona in una finestra del navigatore e un sito pubblicato su un dominio accessibile a tutta la famiglia sono due cose diverse. Per rendere il centro di comando effettivamente utilizzabile nel quotidiano servono un servizio di host, un nome di dominio e qualche accorgimento sulla sicurezza dei dati, nessuna delle quali il chatbot può fornire da solo. Poi bisogna tenere conto dell’utilizzo reale, i bug tendono a emergere con l’uso prolungato, non con il primo test entusiasta.

Disponibilità e come adattare il prompt

GPT-6.2 Astra è disponibile attraverso la versione professionale del chatbot di OpenAI per chi ha un abbonamento di livello superiore, con accesso che dipende dalla distribuzione e dalle autorizzazioni dello spazio di lavoro. Il modello non è stato aggiunto al selettore dei modelli nella versione standard.

Per provarlo basta aprire la versione professionale, selezionare GPT-6.2 Astra se disponibile e incollare il prompt riportato sopra. Si può personalizzarlo per la propria famiglia: cambiare il numero di figli, aggiungere una sezione per le spese condominiali, integrare un registro dei compiti scolastici. Lo stesso approccio si può adattare per costruire un pianificatore di vacanze, un registro dei compiti a casa, un calcolatore di bilancio familiare o qualsiasi altra piccola applicazione per il browser.