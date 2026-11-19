Google ha annunciato la disponibilità del quarto modello della famiglia Gemini 4. Dopo Argon, Carbon e Hydrogen è arrivato Neon. Offre una qualità simile a Carbon, ma è tre volte più veloce nel completamento di attività complesse. Altre novità sono Tasks (ex Spark), chat temporanee in AI Mode e app Gemini per Android (Go Edition).

Gemini 4 Neon: elevate prestazioni a basso costo

Gemini 4 Argon è il modello più potente della famiglia, quindi è disponibile ad un numero limitato di organizzazioni tramite il Fairwind Program. Gli altri tre sono invece accessibili a tutti (solo Hydrogen è gratis). Gemini 4 Neon si posiziona tra Carbon e Hydrogen in termini di qualità, prestazioni e prezzo. Eccelle in tre attività principali: programmazione, ragionamento analitico e flussi di lavoro aziendali.

Gemini 4 Neon può gestire diversi input, tra cui documenti, PDF, foglio di lavoro, audio, video e grafici, offrendo aiuto nell’esecuzione di vari compiti matematici, finanziari e scientifici in generale. Il modello può inoltre eseguire complesse attività di programmazione agentica da solo o con l’aiuto di subagenti basati su Hydrogen in Google Antigravity. In quasi tutti i benchmark supera Claude Opus 5.5 di Anthropic e GPT-6.2 Sol di OpenAI.

Rispetto a Carbon offre una velocità fino a tre volte superiore al 60% del costo. Può inoltre generare codice più sicuro, trovare le vulnerabilità e scrivere le patch. Google ha implementato le stesse protezioni di Carbon per evitare usi vietati del modello e resistere agli attacchi di prompt injection. Nonostante ciò, la versione cyber sarà disponibile solo tramite il Fairwind Program.

Gli utenti consumer con abbonamento Google AI Pro o Ultra possono scegliere Gemini 4 Neon nell’app Gemini. Le aziende possono usare il modello in Gemini for business e Google Antigravity. Infine, gli sviluppatori possono accedere a Neon tramite Google AI Studio, Google Antigravity e Android Studio con abbonamento Google AI Pro o Ultra.

Chat temporanee e Gemini per Android (Go Edition)

Google ha annunciato anche la disponibilità delle chat temporanee in AI Mode in Search. Dopo aver cliccato l’icona in alto a destra si può iniziare una nuova sessione. Le conversazioni non verranno salvate, né personalizzate considerando quelle precedenti. La funzionalità è disponibile su app e desktop.

Infine, Google ha rilasciato l’app Gemini per i dispositivi con Android (Go Edition). È quindi una versione che utilizza meno RAM. Gli utenti possono usare anche Gemini Live per chiedere informazioni sugli oggetti inquadrati con la fotocamera.