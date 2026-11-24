Il Black Friday entra nella sua ultima settimana e Godeal24 propone alcuni dei suoi prezzi più bassi dell’anno sui software più richiesti. Puoi acquistare Office 2024 Pro Plus a soli 21,27 €, Windows 11 Pro a 12,25 € oppure entrambi a soli 31,95 €! Con sconti fino al 90% e la promozione in scadenza il 1° dicembre 2026, questa è l’ultima occasione dell’anno per approfittare di queste offerte a prezzi così bassi.

Usi ancora Office 2021? È il momento di passare a Office 2024!

Office 2021 ha raggiunto la fine del supporto il 13 ottobre 2026. Per chi continua a utilizzare questa versione, vale quindi la pena valutare il passaggio a un’edizione più recente.

Office 2024 Pro Plus include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e OneNote, offrendo gli strumenti essenziali per il lavoro, lo studio e la produttività quotidiana.

Durante l’ultima settimana del Black Friday di Godeal24, la versione per un PC costa appena 21,27 €. Ti serve Office per più computer? Il pacchetto per cinque PC riduce il prezzo a soli 18,85 € per PC. Un’opportunità particolarmente interessante per aggiornare più dispositivi senza spendere una fortuna.

Offerte Office: ottieni di più spendendo meno!

Passa a Windows 11 Pro senza spendere troppo

Windows 11 Pro offre funzionalità utili sia agli utenti domestici sia alle aziende, tra cui crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e layout Snap, insieme a strumenti moderni per la sicurezza e la produttività.

Attualmente è disponibile a soli 12,25 €. Chi deve aggiornare più computer può risparmiare ancora di più: il pacchetto da cinque chiavi costa 53,25 €, con un prezzo di appena 10,65 € per chiave.

Offerte Windows: i prezzi Black Friday da cogliere al volo!

Acquista Office e Windows insieme e risparmia ancora di più!

Utilizza il codice sconto SGO62 per queste offerte combinate:

Sconti sulle grandi quantità per aziende e più PC

Altre offerte software per completare la tua configurazione

Consegna rapida e assistenza clienti

Acquistare su Godeal24 è semplice. Dopo aver completato l’ordine, riceverai via email la chiave di licenza entro pochi minuti, insieme alle istruzioni per l’installazione e l’attivazione. Se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere alle tue domande prima e dopo l’acquisto.

Godeal24 vanta inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata sulle recensioni dei clienti.

La promozione Black Friday termina il 1° dicembre 2026. Con una sola settimana rimasta, è il momento di approfittare di queste offerte annuali. Che tu abbia bisogno di Office 2024, Windows 11 Pro o di altri software per completare la tua configurazione, questi sono alcuni dei prezzi più bassi dell’anno su Godeal24. Una volta terminata la promozione, dovrai attendere un’altra grande campagna di sconti per trovare offerte paragonabili.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com