Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha comunicato il lancio ufficiale di IT-Wallet. Alcuni utenti hanno già ricevuto il relativo messaggio che annuncia l’importante novità. Sostituisce la funzionalità Documenti su IO, della quale rappresenta l’evoluzione con l’aggiunta di altri cinque documenti digitali. Sarà disponibile per tutti nei prossimi giorni.

Servono la CIE e uno smartphone con chip NFC

La versione pubblica di IT-Wallet è accessibile dall’app IO. Gli utenti potranno avere anche IT-Wallet forniti da operatori privati (al momento non ci sono). Come detto è l’evoluzione di Documenti su IO che già consentiva di aggiungere tessera sanitaria, patente di guida (ora valida come documento di riconoscimento) e carta europea della disabilità.

IT-Wallet aggiunge altri cinque documenti: attestato di residenza, titoli accademici, iscrizioni accademiche, titoli di studio scolastici e frequenza scolastica. Gli utenti possono passare da Documenti su IO a IT-Wallet seguendo le istruzioni nell’app oppure mantenere l’attuale funzionalità fino a luglio 2027, quando Documenti su IO non sarà più disponibile.

Il portafoglio digitale può essere presentato di persona ai soggetti erogatori di servizi che potranno effettuare la verifica con l’app Valida Documenti per Android e iOS. IT-Wallet potrà essere utilizzato anche per accedere ai servizi online tramite il pulsante “Entra con IT-Wallet”.

Per quanto riguarda i requisiti minimi c’è un’importante novità. L’attivazione del portafoglio richiede l’autenticazione tramite CIE e uno smartphone con chip NFC. Può essere ancora usato lo SPID, ma solo in abbinamento con la CIE. In questo caso però il login deve essere effettuato di nuovo dopo 90 giorni, mentre con la CIE dopo 12 mesi.

Altri requisiti sono Play Integrity API e Key Attestation per Android e DeviceCheck per iOS. Ecco perché l’app IO non funziona con GrapheneOS. IT-Wallet non funziona nemmeno su smartphone modificati con rooting (Android) e jailbreak (iOS).

Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, ha dichiarato:

Con 13 milioni di attivazioni, Documenti su IO ha avvicinato milioni di cittadini a un nuovo modo di utilizzare i propri documenti. Oggi, con IT-Wallet, compiamo un salto in avanti: ampliamo le possibilità offerte dall’identità digitale e introduciamo maggiori garanzie di sicurezza, più documenti e nuove funzionalità, in linea con gli obiettivi europei. L’Italia è nel gruppo di testa dei Paesi europei che stanno rilasciando i propri portafogli di identità digitale e prosegue così il percorso di innovazione dei servizi nazionali, lasciando sempre ai cittadini la libertà di scegliere se attivare IT-Wallet.

IT-Wallet è stato istituito con l’art. 64-quater del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e rappresenta il primo passo dell’Italia verso il wallet europeo di identità digitale (EUDI Wallet). Il sito ufficiale è questo.