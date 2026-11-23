Mi hanno appena segnalato la comparsa di una notifica che avvisa della possibilità di attivare il nuovo portafoglio IT-Wallet sull’app IO. Non sono stato in grado di riprodurla sul mio smartphone, ma posso confermare che si tratta di uno screenshot autentico, catturato su un dispositivo Android. Eccolo.

Il nuovo portafoglio IT-Wallet arriva sull’app IO

A quanto pare, stanno arrivando i nuovi documenti dei quali si parla ormai da tempo, per aggiungersi a quelli già supportati dall’applicazione, ovvero tessera sanitaria, patente di guida e carta europea della disabilità. Anche il sito ufficiale risulta aggiornato con riferimenti a documenti, titoli e attestati in versione digitale .

Tornando alla notifica mostrata all’inizio dell’articolo, se aperta indirizza a un messaggio che cita la possibilità di aggiungere i nuovi documenti. Questo un altro screenshot che ci è stato inviato, relativo a un passaggio successivo. Tra le altre cose, vale la pena notare il riquadro che indica la patente valida come documento di riconoscimento, confermando un’anticipazione che abbiamo riportato già un anno e mezzo fa.

Sempre con riferimento al sito ufficiale, si legge quali dovrebbero essere le prime aggiunte a IT-Wallet nell’app IO. Eccole.

Iscrizioni accademiche;

titoli di studio scolastici;

attestato di residenza;

titoli accademici;

frequenza scolastica.

Sappiamo inoltre che IT-Wallet nell’app IO sarà utile anche per accedere ai servizi online aderenti al sistema. La fase di sperimentazione è iniziata il mese scorso.

Addio SPID, servirà la carta di identità elettronica

Un altro passaggio molto interessante è quello che conferma l’obbligo di utilizzo della carta di identità elettronica. È uno step importante nel percorso di dismissione di SPID noto già da tempo. Lo ribadisce anche il sito ufficiale.

Per attivare il portafoglio IT-Wallet su IO segui le istruzioni in app e usa la tua carta di Identità elettronica (CIE). Anche se oggi usi SPID per accedere a IO, avrai bisogno della CIE per ottenere il tuo portafoglio IT-Wallet in sicurezza.

Rollout in corso, completamente entro luglio 2027

La distribuzione della novità è in corso, in modo graduale. Bisogna solo attendere di veder comparire la notifica per procedere.

Scarica IO o apri l’app: riceverai un messaggio quando il portafoglio IT-Wallet sarà disponibile per te. L’accesso alla funzionalità sarà esteso in modo graduale e casuale tra gli utenti.

Nel caso in cui si decidesse di non passare al nuovo portafoglio IT-Wallet, si potrà continuare a utilizzare quello già presente nell’app IO, ma solo fino al luglio 2027 e rinunciando ad alcune caratteristiche.