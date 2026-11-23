Questo messaggio si autodistruggerà , per citare Mission Impossibile. Mi sono venuti in mente i film con protagonista Tom Cruise, leggendo della nuova caratteristica che vedremo presto su WhatsApp, quella che permette di inviare messaggi visualizzabili una sola volta, un po’ come già avviene con le immagini. A dire il vero, se ne parla ormai da anni, ma forse questa volta ci siamo davvero.

WhatsApp e i messaggi che si leggono una volta sola

Nel giro di pochi giorni, la redazione del sito WABetaInfo ha documentato una fase di test che ha interessato prima i dispositivi Android con il lancio della versione beta 2.26.45.6, poi quelli iOS con la beta 26.45.10.73. Funziona in modo molto semplice, proprio come dovrebbe: una volta composto il testo è sufficiente tenere premuto il pulsante di invio per attivare la modalità View once, in alternativa a quella per la spedizione programmata (anch’essa in arrivo).

Il ricevente lo potrà leggere in un’interfaccia separata da quella della chat, poi scomparirà dalla conversazione. Non è permesso condividere questi messaggi, né inoltrarli o salvarli, ed è impedita la cattura di screenshot, così come la registrazione di quanto avviene sullo schermo.

Certo, WhatsApp non può evitare che si fotografi il display con un altro smartphone. È un metodo pensato per garantire un livello aggiuntivo di tutela della privacy e per garantire la riservatezza delle informazioni riservate o più delicate, ma dev’essere utilizzato consapevolmente, tenendo conto del fatto che, anche così, i dati trasmessi potrebbero essere archiviati da chi si trova all’altro capo della conversazione. Usare con prudenza.

Come sempre avviene in questi casi, la fase di test è necessaria per far emergere eventuali bug e intervenire correggendoli prima della distribuzione a tutti, su larga scala. Potrebbero dunque trascorrere da poche settimane a diversi mesi prima di vedere la funzionalità disponibile sugli smartphone di tutti.