Nonostante le critiche ricevute (in particolare da F-Droid), Google ha confermato la roadmap. Dopo una fase preliminare che ha interessato solo quattro paesi, l’azienda di Mountain View ha annunciato che l’obbligo di verifica per gli sviluppatori verrà esteso a tutto in mondo a partire da gennaio 2027. Ciò significa che il sideloading “libero” delle app Android non sarà più possibile.

Oltre il 99% di app da sviluppatori verificati

Oltre un anno fa, Google ha annunciato l’obbligo di verifica per gli sviluppatori che offrono app Android, indipendentemente dalla fonte (Play Store, store di terze parti o sito web). L’obiettivo è limitare la diffusione di app infette, spesso distribuite da sviluppatori sconosciuti. È quindi necessario fornire i dati personali e pagare una commissione di 25 dollari.

A partire dal 30 settembre, l’obbligo è attivo in Brasile, Indonesia, Singapore e Thailandia. Le app distribuite dagli sviluppatori non verificati non possono essere installate e quelle già installate non funzioneranno più sui dispositivi certificati (quelli con Play Services e Play Protect). Questo vale anche per le app distribuite tramite gli store di Samsung, HONOR, OPPO, Xiaomi, Transsion e Vivo.

A partire da gennaio 2027, l’obbligo di verifica per gli sviluppatori verrà esteso a tutto il mondo. Interesserà gli utenti che usano dispositivi con almeno Android 8. Esiste un’eccezione per studenti e hobbisti. Possono distribuire fino a 50 app senza l’obbligo di verifica, ma solo a scopi non commerciali (in pratica a parenti, amici o altri studenti).

Google afferma che milioni di app sono state già registrate e rappresentano oltre il 99% di tutte le app installate nel mondo. Gli utenti non potranno più installare le app di sviluppatori non verificati tramite sideloading (file APK), usando l’attuale procedura. Esisteranno solo due opzioni. La prima prevede l’uso di ADB (Android Debug Bridge). La seconda è denominata Avdanced Flow (flusso avanzato).

Quest’ultima è più semplice rispetto all’uso di ADB, ma c’è una fastidiosa restrizione. Dopo aver attivato le opzioni sviluppatore (sette tap consecutivi sul numero di build in Impostazioni > Sistema > Informazioni telefono ) è necessario attivare la voce “App di sviluppatori non verificati” in Impostazioni > Sistema > Opzioni sviluppatore .

L’utente deve quindi riavviare lo smartphone, ma prima di poter installare l’app deve attendere 24 ore. Successivamente può scegliere se usare il flusso avanzato per 7 giorni o per sempre.