È da segnalare un’altra novità per i gruppi di WhatsApp, va ad aggiungersi a quelle già introdotte nelle ultime settimane: diventano più grandi, fino a poter ospitare 1.500 persone (membri). Vale anche per le community. Fino a oggi il limite massimo è stato 1.024. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma possiamo darlo per certo. Molto probabilmente, per molti di noi non cambierà nulla, ma per qualcuno viene soddisfatta un’esigenza.

Fino a 1.500 persone nei gruppi di WhatsApp

Il cambiamento è già in fase di distribuzione e presto dovrebbe arrivare a interessare tutti gli utenti, senza necessità di effettuare modifiche alle impostazioni. Ovviamente, è destinato sia alla versione Android sia a quella iOS dell’applicazione, non potrebbe essere altrimenti. Gli screenshot visibili qui sotto sono stati pubblicati dalla redazione del sito WABetaInfo, come sempre un punto di riferimento sul tema.

Sarebbe interessante capire perché Meta abbia avvertito l’esigenza di incrementare ulteriormente il numero massimo di persone ammissibili in un gruppo. Evidentemente, i feedback raccolti hanno suggerito che qualcuno trova limitante il tetto dei 1.024.

In un certo senso, una conversazione collettiva animata da centinaia o addirittura da oltre un migliaio di partecipanti può essere paragonata a una piattaforma a sé stante, indipendente, che vive all’interno dell’applicazione ed è regolata da proprie dinamiche interne.

Com’è una enorme chat da 1.500 membri? Personalmente, i più popolati che frequento arrivano a qualche decina, non di più. E spesso già lì si fatica a orientarsi nella cascata di messaggi che arrivano senza soluzioni di continuità: silenziarli è l’unica soluzione, quasi una questione di sopravvivenza, ma significa solo posticipare il problema. Il team di WhatsApp ne è consapevole e ha integrato strumenti e funzionalità come quelli che consentono di mettere in evidenza un avviso per evitare che venga inghiottito, così come le citazioni e le risposte utili per stimolare l’attenzione di qualcuno nello specifico.