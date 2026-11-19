Può capitare di pubblicare una Storia su Instagram e accorgersi solo dopo di aver commesso un errore di battitura o di aver dimenticato un dettaglio importante. Fino a ieri c’era una sola via d’uscita: cancellare tutto e ricominciare, dicendo addio a visualizzazioni e cuoricini. Da oggi si può rimediare.

Storie di Instagram, 15 minuti per correggere errori senza eliminare e ripubblicare

Instagram permette ora di modificare le Storie già pubblicate, e senza perdere visualizzazioni, like o risposte. Si possono cambiare testo, musica, sticker e disegni. L’annuncio è arrivato direttamente da Adam Mosseri, il capo di Instagram.

Prima, per sistemare un refuso, una parola sbagliata o aggiungere la canzone che ci si era dimenticati di inserire, si doveva eliminare la Storia e ripubblicarla, perdendo tutto, visualizzazioni, like o risposte.

Ma attenzione, per rimediare si hanno solo 15 minuti dalla pubblicazione. Dopo, la Storia resta com’è. Non è una seconda possibilità infinita, ma un permesso breve. Per usare la nuova funzione, basta aprire la propria Storia e toccare il menu a tre puntini in basso a destra. Da lì scegliere “Modifica Story” e mettere mano a quello che serve.

Ad aprile il reverse engineer Alessandro Paluzzi aveva già notato che Instagram ci stava lavorando. Sono passati mesi, e ora la cosa è ufficiale.

Il resto del pacchetto

La modifica delle Storie non arriva da sola. Instagram introduce anche nuovi font, colori e forme per gli sticker, organizzati in raccolte più facili da sfogliare; cambiamenti nella selezione di più foto; nuove opzioni di sfondo, tra sfocature, colori e sfumature.