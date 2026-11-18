C’è un picco di segnalazioni relative a un down dei servizi di TeamSystem, in particolare Fatture in Cloud e Dipendenti in Cloud. La conferma è in questo screenshot appena catturato, mostrato mentre si prova a collegarsi a una delle piattaforme per fare login. Anche riuscendo a effettuare l’autenticazione, il caricamento dell’interfaccia risulta molto più lento del solito.

Cosa sappiamo sul down di TeamSystem e Fatture in Cloud

Tutto fa pensare a un rallentamento o a un qualche intoppo sui server, non a un vero e proprio stop. La testimonianza diretta arriva, come sempre, dal portale Downdetector. Questo è il grafico che raccoglie i feedback inviati dagli utenti. Continueremo ad aggiornare questo articolo con le novità del caso.

Aggiornamento (18 novembre 2026, ore 16:02)

Segnalazioni in aumento negli ultimi minuti. Continuiamo a monitorare la situazione. Era accaduto qualcosa di simile un paio di mesi fa, risolvendosi in poco più di un’ora.

Aggiornamento (18 novembre 2026, ore 16:17)

I feedback sono in calo, quasi certamente il problema sta rientrando e verrà completamente risolto a breve. In molte aziende si sta tirando un sospiro di sollievo.

… in aggiornamento

Disclaimer

È bene precisare che quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazioni raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.