Prende il via la fase beta che porterà One UI 9.5 sui dispositivi degli utenti. Come sempre, l’obiettivo è quello di coinvolgere la community per mettere alla prova i cambiamenti in vista di una distribuzione su larga scala. In questo modo, il team di Samsung può individuare eventuali problemi grazie ai feedback ricevuti, correggendo il tiro dove è necessario.

Le novità di One UI 9.5, da oggi in beta

Le novità non mancano. Quelle citate nell’annuncio ufficiale fanno riferimento a controlli più precisi per la fotocamera, approfondimenti personalizzati sulla salute, miglioramenti sul fronte dell’accessibilità e protezioni per la privacy più efficaci.

Questi screenshot sono relativi alle modalità Pro e Pro Video per la cattura di immagini e filmati. I controlli sono stati ottimizzati così da poter ottenere un risultato di livello professionale.

La funzionalità Mindful note (qui sotto) aiuta a tenere traccia dei propri pensieri e stati d’animo, mentre Medications a gestire promemoria e monitoraggio legati a farmaci e terapie, ad esempio inserendo le prescrizioni ricevute. Come sempre, alcune caratteristiche potrebbero non essere disponibili in determinati territori.

A questo si aggiungono le Floating shortcuts (scorciatoie fluttuanti) per avere sempre i controlli essenziali a portata di mano e i controlli migliorati per il volume degli apparecchi acustici nel pannello delle notifiche. C’è anche App Lock che blocca in modo selettivo l’accesso alle applicazioni, nel nome della sicurezza, chiedendo di effettuare il riconoscimento biometrico per continuare.

La beta di One UI 9.5 è accessibile solo per alcuni utenti in possesso di un dispositivo della serie Galaxy S26 e in alcuni territori: Germania, India, Corea del Sud, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti. È possibile partecipare al programma passando dall’app Samsung Member. Per il rollout bisognerà avere pazienza. Come sempre, la versione finale dell’aggiornamento arriverà prima sui nuovi modelli e sui top di gamma già in commercio.