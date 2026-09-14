Fatture in Cloud è down: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Problemi in corso per il servizio Fatture in Cloud. Ci sono tante segnalazioni relative a un down, come mostra il grafico qui sotto con i feedback inviati al portale Downdetector. Gli utenti parlano di difficoltà nell’accesso. Riporteremo qui tutti gli aggiornamenti del caso.

Down in corso per Fatture in Cloud di TeamSystem

A quanto pare, non è l’unica piattaforma di TeamSystem ad avere problemi. Si registra uno stop prolungato anche per Dipendenti in Cloud. Questo il messaggio mostrato durante l’autenticazione, invitando l’utente a riprovare.

Ci scusiamo per il disagio. Stiamo lavorando per migliorare il servizio, torneremo disponibili a breve.

Chi riesce a effettuare il login segnala comunque la comparsa di errori come quello riportato qui sotto.

Si è verificato un errore inatteso. Contatta l’assistenza per maggiori informazioni.

Aggiornamento (14 settembre 2026, 08:57)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è rimasto costante nell’ultima mezz’ora circa. I commenti inviati dagli utenti sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda: Tutto fermo al Login , Non si apre , Non si apre nulla . Non ci sono comunicazioni in merito sui profili ufficiali di TeamSystem.

Aggiornamento (14 settembre 2026, 09:21)

Le segnalazioni sono in calo, è il segnale inequivocabile di una ripresa dei servizi. Vale per Fatture in Cloud e per Dipendenti in Cloud. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (14 settembre 2026, 09:47)

Problemi risolti, i servizi di TeamSystem sono tornati operativi. È stato così scongiurato il rischio di un lunedì mattina nero per tanti professionisti.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.