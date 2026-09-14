 Fatture in Cloud è down: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Fatture in Cloud è down: tutti gli aggiornamenti (risolto)

Il down dei servizi Fatture in Cloud e Dipendenti in Cloud di TeamSystem del 14 settembre 2026: le segnalazioni e tutti gli aggiornamenti.
Fatture in Cloud è down: tutti gli aggiornamenti (risolto)
Informatica App e Software
Il down dei servizi Fatture in Cloud e Dipendenti in Cloud di TeamSystem del 14 settembre 2026: le segnalazioni e tutti gli aggiornamenti.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Problemi in corso per il servizio Fatture in Cloud. Ci sono tante segnalazioni relative a un down,  come mostra il grafico qui sotto con i feedback inviati al portale Downdetector. Gli utenti parlano di difficoltà nell’accesso. Riporteremo qui tutti gli aggiornamenti del caso.

Il down di Fatture in Cloud del 14 settembre 2026

Down in corso per Fatture in Cloud di TeamSystem

A quanto pare, non è l’unica piattaforma di TeamSystem ad avere problemi. Si registra uno stop prolungato anche per Dipendenti in Cloud. Questo il messaggio mostrato durante l’autenticazione, invitando l’utente a riprovare.

Ci scusiamo per il disagio. Stiamo lavorando per migliorare il servizio, torneremo disponibili a breve.

Problemi di login su Dipendenti in Cloud di TeamSystem

Chi riesce a effettuare il login segnala comunque la comparsa di errori come quello riportato qui sotto.

Si è verificato un errore inatteso. Contatta l’assistenza per maggiori informazioni.

L'errore mostrato dalle piattaforme TeamSystem

Aggiornamento (14 settembre 2026, 08:57)

Il volume dei feedback inviati a Downdetector è rimasto costante nell’ultima mezz’ora circa. I commenti inviati dagli utenti sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda: Tutto fermo al Login, Non si apre, Non si apre nulla. Non ci sono comunicazioni in merito sui profili ufficiali di TeamSystem.

Aggiornamento (14 settembre 2026, 09:21)

Le segnalazioni sono in calo, è il segnale inequivocabile di una ripresa dei servizi. Vale per Fatture in Cloud e per Dipendenti in Cloud. Continueremo ad aggiornare questo articolo.

Aggiornamento (14 settembre 2026, 09:47)

Problemi risolti, i servizi di TeamSystem sono tornati operativi. È stato così scongiurato il rischio di un lunedì mattina nero per tanti professionisti.

Disclaimer

È bene precisare che, quanto riportato in questo articolo, si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori alla redazione oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere in alcun modo un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Pubblicato il 14 set 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp per iPad si aggiorna: arriva la barra laterale in stile Mac

WhatsApp per iPad si aggiorna: arriva la barra laterale in stile Mac
Grok arriva in Word, Excel e PowerPoint, ma l'Europa resta fuori

Grok arriva in Word, Excel e PowerPoint, ma l'Europa resta fuori
Google semplifica il trasferimento delle password su Android

Google semplifica il trasferimento delle password su Android
Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze

Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze
WhatsApp per iPad si aggiorna: arriva la barra laterale in stile Mac

WhatsApp per iPad si aggiorna: arriva la barra laterale in stile Mac
Grok arriva in Word, Excel e PowerPoint, ma l'Europa resta fuori

Grok arriva in Word, Excel e PowerPoint, ma l'Europa resta fuori
Google semplifica il trasferimento delle password su Android

Google semplifica il trasferimento delle password su Android
Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze

Zuckoff rileva gli occhiali di Meta nelle vicinanze
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
14 set 2026
Link copiato negli appunti