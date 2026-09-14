WhatsApp per iPad si aggiorna: arriva la barra laterale in stile Mac

L’interfaccia di WhatsApp su iPad cambia ancora. Questa volta l’aggiornamento punta tutto sulla navigazione: la barra dei menu in basso cede il posto a un nuovo layout verticale a sinistra. Il risultato? Un’esperienza d’uso decisamente più vicina a quella della versione desktop per Mac.

WhatsApp adotta una barra laterale ispirata al Mac

Adesso le principali sezioni di WhatsApp sono raggruppate in una barra verticale sul lato dello schermo. Ci sono le chat, le novità, le community e le chiamate, ma anche Meta AI. L’insieme riprende il principio già utilizzato da WhatsApp su Mac. Su iPad, il pannello resta visualizzato accanto alla lista delle conversazioni e alla discussione aperta, senza impedire all’utente di accedere al resto dell’interfaccia.

C’è una buona notizia: non è obbligatorio mantenerlo sullo schermo. WhatsApp, infatti, permette di nascondere la barra laterale per recuperare spazio. La lista delle chat e la conversazione in corso possono così estendersi maggiormente verso il centro dello schermo.

La nuova interfaccia di WhatsApp arriverà progressivamente

Questa nuova organizzazione arriva solo pochi mesi dopo i primi test di Liquid Glass su iPad. Lo scorso giugno, WhatsApp aveva iniziato a proporre ad alcuni beta tester delle schede, pulsanti e menu contestuali ispirati alla nuova interfaccia di Apple. La barra di navigazione situata in basso sullo schermo era allora ancora presente.

Secondo le scoperte di WABetaInfo, riportate dai colleghi di 9to5Mac, la barra laterale è attualmente proposta ad alcuni utenti dell’ultima versione disponibile tramite TestFlight. I beta tester non sono peraltro gli unici interessati. Anche gli utenti della versione classica distribuita sull’App Store cominciano a veder comparire questa nuova interfaccia.

Nel momento in cui scriviamo, la distribuzione non è ancora generalizzata. Come per molte modifiche di WhatsApp, il rollout sarà graduale.