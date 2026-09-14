 Grok arriva in Word, Excel e PowerPoint, ma l'Europa resta fuori
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Grok arriva in Word, Excel e PowerPoint, ma l'Europa resta fuori

I modelli AI di Grok arrivano in Word, Excel e PowerPoint tramite Microsoft 365 Copilot: ecco chi può provarli e cosa sappiamo del test.
Grok arriva in Word, Excel e PowerPoint, ma l'Europa resta fuori
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I modelli AI di Grok arrivano in Word, Excel e PowerPoint tramite Microsoft 365 Copilot: ecco chi può provarli e cosa sappiamo del test.
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La partnership esclusiva tra OpenAI e Microsoft è ormai un lontano ricordo, appartenente a un’altra era dell’AI, quando dopo l’esplosione di ChatGPT i suoi creatori hanno avuto bisogno di supporto per scalare la piattaforma. L’organizzazione di Sam Altman ha poi siglato accordi con Amazon e altre realtà del settore, mentre quella di Satya Nadella ha iniziato a implementare nei propri servizi modelli di intelligenza artificiale sviluppati da terze parti, con l’obiettivo di diversificare la propria offerta, di renderla più versatile e personalizzabile. Quelli di Grok vengono ora messi a disposizione in M365 Copilot, per gli utenti delle applicazioni Word, Excel e PowerPoint.

Microsoft porta Grok in Word, Excel e PowerPoint

A dare l’annuncio è stato direttamente il CEO del gruppo di Redmond, riprendendo un post su X del profilo ufficiale di Microsoft 365. Il rollout è in corso e, come scritto, interessa in un primo momento gli account consumer che aderiscono al programma Frontier, quello che dà accesso in anteprima alle ultime novità.

Così facendo, la software house include nella propria suite per la produttività i modelli addestrati da SpaceXAI, la società di Elon Musk. In passato aveva già fatto lo stesso con quelli di Claude (Anthropic) e con quelli preparati internamente.

Quella al via è una fase di test, necessaria per raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione su larga scala. Non è dato sapere quale sia il modello specifico integrato in Microsoft 365. Con tutta probabilità si tratta della versione Grok 4.6 annunciata poco più di un mese fa, ma non ci sono conferme.

Va inoltre specificato che la novità non riguarda l’Europa, almeno per il momento. Per essere più precisi, l’Unione europea, i Paesi dell’area EFTA (Associazione europea di libero scambio) e il Regno Unito.

Fonte: Microsoft 365, X

Pubblicato il 14 set 2026

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