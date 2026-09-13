 Sam Altman: non è il momento per la quotazione di OpenAI
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Sam Altman: non è il momento per la quotazione di OpenAI

Sam Altman (CEO di OpenAI) ha confermato che la quotazione in Borsa avverrà nel 2027 perché è necessario prima risolvere i problemi di sicurezza.
Sam Altman: non è il momento per la quotazione di OpenAI
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Sam Altman (CEO di OpenAI) ha confermato che la quotazione in Borsa avverrà nel 2027 perché è necessario prima risolvere i problemi di sicurezza.
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OpenAI ha presentato la documentazione alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti all’inizio di giugno. Durante un’intervista rilasciata a Fortune, il CEO Sam Altman ha confermato l’indiscrezione che circola da diversi mesi. La quotazione in Borsa non avverrà prima del 2027. Il principale motivo è correlato ai recenti incidenti.

Non è il momento opportuno, visti i problemi di sicurezza

Pochi giorni dopo l’invio dei documenti alla SEC, Altman aveva comunicato ai dipendenti che l’IPO (offerta pubblica iniziale) sarebbe avvenuta nel 2027. Il CEO di OpenAI aveva evidenziato che posticipare la quotazione in Borsa sarebbe vantaggioso se l’azienda riuscirà ad ottenere progressi nell’auto-miglioramento ricorsivo, ovvero la capacità dei modelli AI di creare versioni più potenti di se stessi.

Questo è esattamente il principale pericolo descritto da Dario Amodei. Il co-fondatore e CEO di Anthropic suggerisce quindi di rallentare lo sviluppo dei modelli per evitare conseguenze disastrose (gli agenti AI potrebbero prendere il controllo dell’intera Internet entro 6-12 mesi).

Durante l’intervista rilasciata a Fortune, Altman ha dichiarato:

Penso che, alla luce di tutto ciò che sta accadendo sul fronte della sicurezza, questo non sia il momento opportuno per quotarsi in Borsa, e non avvertiamo alcuna pressione in tal senso. Abbiamo molto lavoro da fare: dobbiamo rispondere alle esigenze attuali in termini di sicurezza e allineamento, e capire come l’industria e i governi possano collaborare.

Il CEO si riferisce agli attacchi effettuati dagli agenti AI di OpenAI e Anthropic.

Rispondendo ad una domanda sull’avvertimento di un ex ricercatore e di una dipendente di Anthropic, Altman ha affermato che è inaccettabile qualsiasi probabilità di un’estinzione dell’umanità.

Che sia 10%, 8% o 6%, il punto è che abbiamo tutti un’enorme responsabilità e non possiamo lasciare che l’ego, gli incentivi al profitto o qualsiasi altra cosa ci intralcino. Dobbiamo agire in modo tale da non correre nessuno di questi rischi, e credo che possiamo farlo. Credo che un principio fondamentale su cui tutti dovremmo concordare sia che non possiamo intraprendere azioni che rischierebbero di farci perdere il controllo del futuro a vantaggio dell’AI.

Secondo le fonti di Business Insider, Anthropic avrebbe scelto il Nasdaq per la quotazione in Borsa prevista entro fine 2026.

Fonte: Fortune

Pubblicato il 13 set 2026

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13 set 2026
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