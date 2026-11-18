YouTube aggiungerà alle visualizzazioni pubbliche una stima delle persone che guardano insieme lo stesso video sulla TV. Vale per i video lunghi, per gli Short e per le dirette. La piattaforma lo presenta come un modo per dare un’immagine più completa di come viene usata. Il punto è che il numero che compare sotto il video avrà dentro anche gente che nessuno ha davvero contato.

Il contesto aiuta a capire. Sulle TV YouTube è ormai più popolare che sugli smartphone, e il salotto è diventato il suo vero palcoscenico.

YouTube aggiunge le co-views

Qui arriva la parte che incuriosisce di più. YouTube giura di non usare telecamere o microfoni per capire quante persone ci sono davanti alla TV. Usa invece un “modello statistico a tutela della privacy”, basato su schemi demografici e orari di visione. In pratica è un’ipotesi ben educata. Se un certo tipo di video, a una certa ora, su una certa TV, di solito attira più persone, il sistema ne tiene conto e aggiunge qualche spettatore virtuale.

La piattaforma dice che il metodo la allinea agli standard dell’industria televisiva, dove gli ascolti si misurano da sempre per stima. Ha senso, finché ci si ricorda che YouTube non è la tv in prima serata.

Un altro ritocco al contatore

Non è la prima volta che YouTube mette mano al modo di contare. Ad agosto aveva cominciato a registrare una visualizzazione non appena il video parte. Già allora aveva avvertito i creator che i numeri sarebbero cresciuti più in fretta. Con le co-views la spinta potrebbe continuare, e il contatore somiglia sempre di più a una bilancia che ogni tanto cambia taratura.

Cosa cambia davvero (e cosa no)

I limiti per ora sono chiari:

Le co-views valgono solo per le nuove visualizzazioni sulla TV, da adesso in avanti.

valgono solo per le nuove visualizzazioni sulla TV, da adesso in avanti. Non vengono applicati retroattivamente, quindi i vecchi numeri restano quelli che sono.

Non toccano le entrate pubblicitarie dei creator.

Non incidono sull’idoneità al YouTube Partner Program.

Quindi nessun effetto sul conto in banca, almeno secondo YouTube. Il rischio è soprattutto di immagine, due video con lo stesso numero di visualizzazioni potrebbero non raccontare più la stessa storia.