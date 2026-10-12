WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano

Sappiamo da tempo che il team di WhatsApp è al lavoro per lanciare la caratteristica che permetterà di inviare messaggi programmati. Sì, è l’ennesima funzionalità rubata a Telegram. Ne abbiamo scritto su queste pagine a giugno con il via alla fase di test, torniamo a farlo oggi perché finalmente sta iniziando il rollout agli utenti, anche se non ancora per tutti.

Arrivano i messaggi programmati di WhatsApp

La redazione del sito WABetaInfo ha documentato la novità, pubblicando le immagini che proponiamo qui sotto. Al momento, la distribuzione interessa la versione beta 2.26.40.7 su Android, disponibile su Google Play.

In questo modo, WhatsApp permette di programmare l’invio di testi, link, foto e video, specificando data e ora, senza perdere la protezione garantita dalla crittografia end-to-end. Funziona semplicemente componendo il messaggio, tenendo poi premuto il pulsante per la spedizione, così da far comparire la schermata che consente di scegliere il giorno e l’orario preciso. In quel momento, il sistema si occuperà in modo autonomo di consegnarlo, anche se l’applicazione sarà chiusa.

Lo stesso vale anche per i contenuti multimediali, con la possibilità però di programmarne solo uno alla volta. L’utente può modificare o cancellare la spedizione fino al momento prima di quello stabilito, senza che il destinatario riceva alcun avviso o notifica.

Una funzionalità simile tornerà utile, ad esempio, per fare gli auguri di compleanno (a proposito, WhatsApp ci ricorderà le date) o per programmare l’invio di un messaggio di lavoro al lunedì mattina, evitando di disturbare i colleghi nel fine settimana. Vale anche per le chat di gruppo, ma in questo caso a ricevere testi, link, foto o video saranno solo coloro già coinvolti al momento della pianificazione.

Come sempre accade, la fase di test attuale andrà avanti finché il team al lavoro sull’applicazione non riterrà la caratteristica pronta per la distribuzione su larga scala. L’esperienza ci suggerisce che potremmo vederla arrivare su tutti gli smartphone entro i prossimi mesi.