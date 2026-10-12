 WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano

I messaggi programmati arrivano su WhatsApp: sarà possibile scegliere quando inviare un contenuto, anche con l'applicazione chiusa.
WhatsApp, arrivano i messaggi programmati: come funzionano
Informatica App e Software
I messaggi programmati arrivano su WhatsApp: sarà possibile scegliere quando inviare un contenuto, anche con l'applicazione chiusa.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Sappiamo da tempo che il team di WhatsApp è al lavoro per lanciare la caratteristica che permetterà di inviare messaggi programmati. Sì, è l’ennesima funzionalità rubata a Telegram. Ne abbiamo scritto su queste pagine a giugno con il via alla fase di test, torniamo a farlo oggi perché finalmente sta iniziando il rollout agli utenti, anche se non ancora per tutti.

Arrivano i messaggi programmati di WhatsApp

La redazione del sito WABetaInfo ha documentato la novità, pubblicando le immagini che proponiamo qui sotto. Al momento, la distribuzione interessa la versione beta 2.26.40.7 su Android, disponibile su Google Play.

In questo modo, WhatsApp permette di programmare l’invio di testi, link, foto e video, specificando data e ora, senza perdere la protezione garantita dalla crittografia end-to-end. Funziona semplicemente componendo il messaggio, tenendo poi premuto il pulsante per la spedizione, così da far comparire la schermata che consente di scegliere il giorno e l’orario preciso. In quel momento, il sistema si occuperà in modo autonomo di consegnarlo, anche se l’applicazione sarà chiusa.

Come funzioneranno i messaggi programmati su WhatsApp

Lo stesso vale anche per i contenuti multimediali, con la possibilità però di programmarne solo uno alla volta. L’utente può modificare o cancellare la spedizione fino al momento prima di quello stabilito, senza che il destinatario riceva alcun avviso o notifica.

Come funzioneranno i messaggi programmati su WhatsApp

Una funzionalità simile tornerà utile, ad esempio, per fare gli auguri di compleanno (a proposito, WhatsApp ci ricorderà le date) o per programmare l’invio di un messaggio di lavoro al lunedì mattina, evitando di disturbare i colleghi nel fine settimana. Vale anche per le chat di gruppo, ma in questo caso a ricevere testi, link, foto o video saranno solo coloro già coinvolti al momento della pianificazione.

Come sempre accade, la fase di test attuale andrà avanti finché il team al lavoro sull’applicazione non riterrà la caratteristica pronta per la distribuzione su larga scala. L’esperienza ci suggerisce che potremmo vederla arrivare su tutti gli smartphone entro i prossimi mesi.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 12 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione

Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione
Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB

Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB
Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti

Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti
Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba

Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba
Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione

Edge, arriva il chatbot AI per risolvere i problemi di navigazione
Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB

Microsoft 365 Family/Premium: Copilot per tutti, ma solo 2 TB
Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti

Kids+ di Amazon in Italia dal 19 ottobre: prezzi e contenuti
Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba

Fatture da inviare e ricevere senza complicazioni a partire da 1€ con Aruba
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
12 ott 2026
Link copiato negli appunti