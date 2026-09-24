WhatsApp, arrivano scheda Contatti e promemoria dei compleanni

WhatsApp ci aiuterà a non dimenticare i compleanni, con una nuova funzionalità dedicata che arriverà più avanti. A dire il vero, non si tratta di una novità assoluta: ne abbiamo scritto su queste pagine già all’inizio dell’estate, quando è partita la fase di test. Torniamo a farlo oggi, per segnalare la conferma che lo sviluppo sta andando avanti.

Contatti e compleanni, due novità per WhatsApp

La redazione del sito WABetaInfo ha pubblicato l’immagine che riportiamo qui sotto. È quella che mostra la nuova scheda Contatti inserita nella schermata principale, tratta dalla versione beta 26.38.10.18 per iOS, rilasciata come parte del programma TestFlight. Anche in questo caso, era già stata avvistata nel mese di luglio.

L’applicazione estrarrà le date di nascita direttamente dalla rubrica del telefono, importandole e mostrando l’informazione vicino al contatto quando è giunto il momento di inviargli un messaggio di auguri. Se mancante, il dato potrà essere eventualmente aggiunto a mano. Il promemoria sarà visualizzato con l’emoji della torta e l’etichetta Compleanno oggi . Purtroppo non sono ancora disponibili screenshot, ma non è difficile immaginarlo.

Tornando invece a concentrarci sulla scheda Contatti, metterà in evidenza in cima alla lista chi è online e attivo. Come già scritto, la fase di sviluppo prosegue con i test necessari a raccogliere feedback e ad apportare le correzioni dovute. Non c’è una tempistica di riferimento per il lancio, nemmeno indicativa.

WhatsApp è un cantiere aperto. Meta è sempre al lavoro sull’applicazione, con l’obiettivo di migliorarla e arricchirla lanciando nuove funzionalità, per andare incontro agli oltre tre miliardi di utenti attivi sul servizio. Tra quelle in arrivo ci sono anche il supporto alla gestione di tre account su iPhone, la possibilità di partecipare a chiamate e videochiamate senza account (su invio) e gli avvisi che compaiono quando si dimentica di inviare un messaggio lasciato in bozza.