WhatsApp avviserà quando si dimentica di inviare un messaggio

WhatsApp sta per aggiungere una notifica che ricorda i messaggi non inviati. Un minuto dopo aver abbandonato una chat con una bozza, si riceve un avviso: “La tua bozza”, con il nome del contatto. Basta toccare la notifica e WhatsApp apre direttamente quella conversazione.

WhatsApp, arriva un nuovo promemoria per i messaggi lasciati in bozza

Può capitare di iniziare a scrivere un messaggio, poi di uscire dalla chat senza inviarlo, e di passare a un’altra app. Dopo un minuto, WhatsApp invia una notifica push nel pannello notifiche. La notifica mostra il titolo “La tua bozza” e il nome del contatto. È sufficiente toccarla per tornare direttamente alla conversazione con il messaggio pronto da inviare.

WhatsApp aveva già aggiunto un’etichetta “bozza” nella lista delle conversazioni, visibile quando si apre l’app, con un’anteprima del messaggio non finito. Ma l’etichetta funziona solo se si apre WhatsApp, altrimenti non si vede.

La notifica risolve quel problema, non serve aprire WhatsApp. L’avviso appare nel pannello notifiche come qualsiasi altra notifica, anche mentre usate un’altra app.

Disponibilità

La nuova funzione è in fase di rollout per alcuni beta tester Android con WhatsApp beta 2.26.35.2 dal Google Play Store. Non tutti i beta tester la riceveranno subito. WhatsApp non ha annunciato quando sarà disponibile per tutti.