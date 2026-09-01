Firefox 155: Smart Window in più paesi e ad blocker su iOS

Mozilla ha rilasciato Firefox 155 per Windows, macoS, Linux, Android e iOS. La versione desktop include diverse novità interessanti. Una di esse riguarda Smart Window, la finestra di navigazione che integra un assistente AI, ora disponibile anche in Francia. Su iOS è stato invece aggiunto un ad blocker, come anticipato a metà agosto. Sono state anche risolte 29 vulnerabilità.

Principali novità di Firefox 155

Smart Window è una funzionalità AI di Firefox che deve essere attivata nelle impostazioni. Finora era disponibile solo in Canada e Stati Uniti. Con Firefox 155 è arrivata anche in Francia. Dopo le novità introdotte con la precedente versione del browser, Mozilla ha incluso altri miglioramenti.

Gli utenti possono riprendere rapidamente la conversazione sugli argomenti trattati in precedenza. Ciò è possibile perché l’assistente AI ha una memoria (si può disattivare), quindi ricorda le richieste associate all’account Mozilla (obbligatorio). Gli argomenti sono indicati nella parte inferiore.

L’assistente risponde ora molto più velocemente con le citazioni delle fonti di ricerca di Exa, fornendo informazioni accurate e affidabili in circa un quinto del tempo. Mozilla ha inoltre migliorato la funzionalità Organize Tabs. Firefox suggerisce meglio le schede da raggruppare e un nome più appropriato.

Nella barra degli indirizzi viene ora mostrato il numero di tracker bloccati (può essere nascosto nelle impostazioni). Mozilla ha inoltre aggiunto il supporto per Nintendo Switch Pro e controller compatibili. È possibile infine scegliere l’ordine dei contenitori nelle impostazioni (quelli predefiniti sono quattro e vengono mostrati tenendo premuto sul pulsante Nuova scheda).

La principale novità di Firefox 155 per iOS è l’ad blocker integrato (deve essere attivato nelle impostazioni). Sfrutta la tecnologia WebKit Content Blocker di Apple e i filtri di EasyList. Non blocca però gli annunci visualizzati direttamente dal sito visitato e quelli mostrati nei risultati di ricerca.

Firefox per iOS non supporta le estensioni, a differenza delle versioni per desktop e Android, quindi l’ad blocker è stato integrato direttamente nel browser, rispettando i vincoli di Apple. Mozilla ha evidenziato queste limitazioni con un post dedicato. Teoricamente, il Digital Markets Act in Europa permette di usare un motore di rendering diverso da Webkit, ma ciò comporterebbe lo sviluppo di due versioni di Firefox (una con Gecko in Europa e una con WebKit nel resto del mondo) e quindi maggiori costi.