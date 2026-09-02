YouTube semplifica l'invio dei video dallo smartphone alla TV

La possibilità di trasmettere i video dallo smartphone alla TV ha cambiato il modo di usare YouTube sul televisore. Anche se l’app per TV è ormai completa e può essere utilizzata in autonomia, lo smartphone resta molto più comodo per cercare un video, navigare tra i contenuti o scrivere un commento.

In quest’ottica, Google sta implementando diverse modifiche riguardanti l’interazione tra l’applicazione YouTube su smartphone e quella su TV. L’icona Cast lascia il posto a una nuova icona “Companion”. Un cambiamento visivo che arriva con delle nuove funzionalità.

YouTube semplifica la visione sulla TV: basta lo stesso account per trasmettere i video

Il primo cambiamento importante riguarda la possibilità di condividere contenuti senza che i due dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi. Basterà essere collegati allo stesso account YouTube. D’ora in poi sarà persino possibile guardare video diversi sui due dispositivi contemporaneamente. L’utente potrà tornare al video in corso di riproduzione sulla TV per mettere un like o pubblicare un commento. Allo stesso modo, potrà cercare il prossimo video senza interrompere la riproduzione in corso. Il che renderà l’esperienza molto più fluida.

Quando un account è associato a più dispositivi in grado di ricevere un flusso video YouTube, l’applicazione mostrerà inoltre un elenco dei dispositivi disponibili per facilitare la scelta dello schermo verso cui inviare il contenuto.

Che fine farà il Cast tramite Wi-Fi?

La novità sembra pensata soprattutto per chi utilizza più dispositivi con lo stesso account YouTube, poiché rende molto più semplice passare dallo smartphone alla TV. Bisognerà però vedere cosa succederà al Cast tradizionale tramite Wi-Fi, che resta utile quando si vuole trasmettere un video sulla TV di qualcun altro senza accedere al proprio account.