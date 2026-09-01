Google Messaggi rinvia vecchi messaggi ai contatti: è un bug

Diversi utenti di Google Messaggi segnalano un problema preoccupante. Messaggi vecchi, provenienti da conversazioni senza alcun legame con il destinatario attuale, vengono talvolta allegati o inviati automaticamente insieme a nuovi scambi. Le testimonianze, condivise in particolare su Reddit, riguardano i dispositivi Pixel e Samsung, ma il problema non sembra limitato a un modello o a una configurazione specifici.

Attenzione a Google Messaggi: vecchie conversazioni finiscono ai destinatari sbagliati

Secondo le segnalazioni, il bug si manifesta in modi diversi. In alcuni casi, un vecchio messaggio compare accanto a una foto o a un messaggio di gruppo. In altri, un messaggio viene trasmesso a un destinatario diverso.

Diverse segnalazioni descrivono l’invio accidentale di messaggi privati a destinatari sbagliati. Gli episodi riguarderebbero conversazioni personali e professionali, oltre a contenuti sensibili come codici di verifica e informazioni riservate.

Google ha riconosciuto almeno una di queste segnalazioni e ha chiesto all’utente interessato di fornire screenshot e un rapporto tramite l’applicazione. L’azienda ha precisato di aver trasmesso l’incidente e i riscontri al proprio team tecnico per un esame approfondito.

Le soluzioni in attesa di una correzione

Alcuni utenti suggeriscono il ripristino completo del proprio dispositivo, senza recupero dei vecchi messaggi. Il che sembra logicamente funzionare.

Altri menzionano un miglioramento dopo la reinstallazione dell’applicazione. Tuttavia, queste soluzioni restano espedienti condivisi dalla comunità, non sono correzioni ufficiali validate da Google. Peraltro, un ripristino alle impostazioni di fabbrica può comportare una perdita di dati in assenza di backup. Al momento Big G non ha ancora scovato l’origine del problema.