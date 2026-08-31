Google Messaggi: temi e sfondi per personalizzare ogni chat

L’app di messaggistica di Google permette ormai di scegliere il colore delle bolle e lo sfondo, conversazione per conversazione. La personalizzazione resta privata e viene visualizzata solo sul dispositivo della persona che la configura, senza modificare ciò che vede il suo interlocutore.

Google Messaggi cambia look: arrivano temi, colori e sfondi personalizzati

È ormai possibile selezionare una foto di famiglia per un gruppo che sta organizzando una rimpatriata tra cugini, oppure, al contrario, un’immagine relativamente sobria per i propri contatti professionali. Google propone una libreria di sfondi suddivisi per temi (animali, paesaggi, ecc.) e consente anche di importare uno scatto personale dalla galleria del telefono. Una volta scelto lo sfondo, il colore delle bolle si adatta automaticamente per restare leggibile e coerente con l’immagine selezionata. Resta comunque possibile correggere questa regolazione manualmente, grazie a un carosello di colori accessibile in qualsiasi momento.

Per attivare un tema, bisogna aprire la conversazione interessata e poi toccare il nome del contatto o del gruppo in cima allo schermo, oppure il menu a tre puntini. L’opzione “Tema della chat” dà accesso alla scelta del colore e dello sfondo. Un’anteprima viene mostrata prima della conferma, ed è sempre possibile tornare alla visualizzazione predefinita in qualsiasi momento dallo stesso menu.

Solo per le chat RCS

Questa funzione è riservata esclusivamente alla chat RCS. Questo protocollo ha progressivamente sostituito gli SMS negli ultimi anni, accorciando la distanza tra Google Messaggi ad app di messaggistica come WhatsApp o iMessage. L’RCS offre, tra le altre cose, conferme di lettura, condivisione di foto e video in alta definizione e crittografia delle conversazioni. Le conversazioni che rimangono nel formato SMS tradizionale, per esempio perché l’altro interlocutore utilizza un telefono non compatibile, non possono quindi beneficiare di questa personalizzazione.

Disponibilità

Al momento, l’aggiornamento è in fase di rollout, ma Google ha già pubblicato una pagina di supporto ufficiale.